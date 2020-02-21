Лілія Ребрик поділилася секретом збереження пристрасті у сімейному житті

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий нещодавно відсвяткували восьму річницю весілля. Після цього зіркова дружина поділилася секретами збереження пристрасті у подружжя.

За словами Лілії, вони з Андрієм легкі на підйом. Ведуча переконана, що навіть після 8 років шлюбу можна зберегти те кохання та пристрасть, які були на початку стосунків. Про це вона розповіла в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

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Акторка каже, що у стосунках закоханих важливими є повага, дружба і пристрасть. Як зазначає Лілія, їхні з Андрієм стосунки розпочалися саме з дружби.

У мене була квартира в кредиті і якраз в той період, коли ми танцювали разом, я його виплатила. Я була така щаслива та радісна, і чомусь розповісти про це мені хотілося Дикому. Андрій за мене так щиро радів, наче він його виплатив,

– поділилася Ребрик.

Знаменитість розповіла, як їм вдалося побудувати міцний шлюб та як вони з Андрієм протягом восьми років підтримують палкі почуття. Лілія також зізналася, що поряд з коханим відчуває себе богинею.

Андрій дуже любить хизуватися тим, яка в нього жінка! Він з тих чоловіків, які не приховують, а навпаки кажуть – це моя! Минулого року в нас з'явилась нова традиція – двічі на рік їздимо відпочивати лише удвох. Так, у мене завантажений графік, тому чоловік знає, що зі мною краще не відкладати на завтра: є кілька вільних днів – летимо, усамітнюємося. Ми легкі на підйом!

– розповіла зірка.