Лілія Ребрик показала фігуру в білосніжному купальнику: пікантні фото

Популярна українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик у розпал сезону відпусток засвітила ефектний пляжний образ. Зірка приміряла білосніжний купальник, розбурхавши мережу.

Як відомо, Лілія Ребрик завжди знаходить вільний час для мандрівки та навіть, коли її доньці було всього кілька місяців, вирушила на сімейний відпочинок до Болгарії. Днями телеведуча показала чергові фотоЄ, на яких постала у суцільному білому купальнику, капелюсі та накидці. Свій пікантний образ Лілія Ребрик доповнила стильними окулярами з білою оправою.

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Вже у дописі українська знаменитість зізналась, що світлини були зроблені не на курорті, а на знімальну майданчику. Лілія Ребрик бере участь у низці телепроектів та в одному з них постане перед глядачами у розкішному пляжному вбранні, яке підкреслило її пишний бюст. Наразі невідомо, де саме перспективна акторка зіграла запальну роль, однак фото вже встигли підкорити мережу.

"Сьогодні був ще один прекрасний знімальний день в кінопроекті, назва якого ще в таємниці... Коли б я ще дозволила собі покупатися в басейні в розпал робочого дня? Коли б я ще дозволила собі прийти в купальнику та капелюсі на роботу? Тільки в кіно! Тільки в кіно артистки під купальник надягають туфлі на підборах", – з гумором написала Лілія Ребрик, заінтригувавши прихильників.



Лілія Ребрик в купальнику / Instagram / @liliia.rebrik



Акторка Лілія Ребрик знялась у телепроекті / Instagram / @liliia.rebrik



Пляжний образ Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик на зйомках / Instagram / @liliia.rebrik



Пікантні фото Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

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