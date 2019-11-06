Лілія Ребрик показала трендовий осінній образ: фото

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Лілія Ребрик покзаала трендовий образ в Києві
Лілія Ребрик покзаала трендовий образ в Києві / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик стежить за модними трендами та щоразу демонструє стильний образ. Днями вона вкотре це довела, показавши серію осінніх знімків.

Графік Лілії Ребрик дуже насичений. Щодня телеведуча веде ранкову програму, бере участь в ефектних зйомках та залюбки грає зі своїми двома доньками. Попри такі клопоти знаменита українка не забуває про своїх прихильників, відтак активно веде свій інстаграм-блог. 

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6 листопада на сторінці Лілії Ребрик з'явилась серія ефектних фотографій, зроблених біля студії каналу "Україна". Перед камерою телеведуча постала у вбранні, яке є трендом цього сезону. Лілія красувалась у спідниці з плісе, яку доповнила теплим светром. І хоч одяг відомої красуні був одного кольору, це аж ніяк не вплинуло на її ефектний вигляд. 

Таку осінь я люблю!
– написала телеведуча, насолоджуючись теплою погодою. 

Окрім цього, у дописі Лілія Ребрик зізналась, що стильний одяг вона обрала з колекції Helen Viare. До вбрання телеведуча вирішила підібрати улюблені фіолетові туфлі на підборах, які стали яскравим акцентом у її образі. 

Лілія Ребрик в ефектному вбранні
Лілія Ребрик в ефектному вбранні / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик
Телеведуча Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Трендовий образ Лілії Ребрик
Трендовий образ Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик в Києві
Лілія Ребрик в Києві / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик показала осінні фото
Телеведуча Лілія Ребрик показала осінні фото / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Цікаво, що подібний образ пропонує і дизайнер Андре Тан. Вбрання у стилі total pink з'явилось у новій колекції модельєра та отримало шалену популярність. Чимало модниць вже скористались порадами Андре Тана, які він розмістив на інстаграм-сторінці

"Ніжний пудровий джемпер (шерсть, альпака, мохер) і повітряна фатинова спідниця – мрія будь-якої стильної дівчини. Доповнюйте образ босоніжками або туфлями-човниками, щоб зробити його ще більш витонченим, або ж черевиками чи кросівками, щоб внести нотку бунтарства і грайливості", – порадив Андре Тан. 

Одяг від Андре Тана
Одяг від Андре Тана / Instagram / @andre_tan_officia

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Лілія Ребрик
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