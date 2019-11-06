Лілія Ребрик показала трендовий осінній образ: фото

Телеведуча Лілія Ребрик стежить за модними трендами та щоразу демонструє стильний образ. Днями вона вкотре це довела, показавши серію осінніх знімків.

Графік Лілії Ребрик дуже насичений. Щодня телеведуча веде ранкову програму, бере участь в ефектних зйомках та залюбки грає зі своїми двома доньками. Попри такі клопоти знаменита українка не забуває про своїх прихильників, відтак активно веде свій інстаграм-блог.

Читайте також: Осінні фотосесії українських зірок, які підкорили мережу

6 листопада на сторінці Лілії Ребрик з'явилась серія ефектних фотографій, зроблених біля студії каналу "Україна". Перед камерою телеведуча постала у вбранні, яке є трендом цього сезону. Лілія красувалась у спідниці з плісе, яку доповнила теплим светром. І хоч одяг відомої красуні був одного кольору, це аж ніяк не вплинуло на її ефектний вигляд.

Таку осінь я люблю!

– написала телеведуча, насолоджуючись теплою погодою.

Окрім цього, у дописі Лілія Ребрик зізналась, що стильний одяг вона обрала з колекції Helen Viare. До вбрання телеведуча вирішила підібрати улюблені фіолетові туфлі на підборах, які стали яскравим акцентом у її образі.



Лілія Ребрик в ефектному вбранні / Instagram / @liliia.rebrik



Телеведуча Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik



Трендовий образ Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик в Києві / Instagram / @liliia.rebrik



Телеведуча Лілія Ребрик показала осінні фото / Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Цікаво, що подібний образ пропонує і дизайнер Андре Тан. Вбрання у стилі total pink з'явилось у новій колекції модельєра та отримало шалену популярність. Чимало модниць вже скористались порадами Андре Тана, які він розмістив на інстаграм-сторінці

"Ніжний пудровий джемпер (шерсть, альпака, мохер) і повітряна фатинова спідниця – мрія будь-якої стильної дівчини. Доповнюйте образ босоніжками або туфлями-човниками, щоб зробити його ще більш витонченим, або ж черевиками чи кросівками, щоб внести нотку бунтарства і грайливості", – порадив Андре Тан.



Одяг від Андре Тана / Instagram / @andre_tan_officia