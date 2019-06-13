Лілія Ребрик приміряла нетипову вишиванку: фото

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Лілія Ребрик у вишиванці
Лілія Ребрик у вишиванці / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик полюбляє стильні речі, які підкреслюють її струнку фігуру. Тепер у гардеробі української зірки є нетипова вишиванка, яка приголомшує красою.

Як відомо, знаменита Лілія Ребрик, окрім кар'єри телеведучої, ще й активний блогер. В Instagram вона часто публікує кадри з особистого життя та залаштунків зйомок. Днями Лілія Ребрик показала, як проходить її відпочинок після роботи. 

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На опублікованих кадрах видно, як зірка позує біля офісу у розкішній білій сукні-вишиванці з яскравим принтом. Вбрання виглядало досить незвично завдяки темно-синій спідниці на зав'язках та ледь помітним орнаментом, яку вона вбрала поверх одягу. Обидва вироби належать дизайнеру Оксані Полонець. Виглядало національне вбрання по-сучасному та дуже стильно. 

"Мені здається, це дуже вишукано", – лаконічно написала Лілія Ребрик. 

Лілія Ребрик у вишиванці
Лілія Ребрик у вишиванці / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик
Телеведуча Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Знаменитість не упустила можливості відпочити та у стильному вбранні вмостилась на кольоровий гамак. Її літній образ доповнив освіжаючий коктейль. 

"Два тижні літа, лише два дні високих температур, і вже багато скарг на "пекло надворі". Але від мене ви такого не почуєте! Люблю літо за сонечко і спеку, за полуницю й черешню, за холодні коктейлі і лежаки на пляжі", – поділилась Лілія Ребрик. 

Лілія Ребрик засвітила літній образ
Лілія Ребрик засвітила літній образ / Instagram / @liliia.rebrik

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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