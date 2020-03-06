Лілія Ребрик приміряла шкіряну сукню для світського виходу: фото

Українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик неодноразово демонструвала останні тренди сезону. Днями зірка підкорила мережу, опублікувавши фото у шкіряній сукні.

Лілія Ребрик – одна з головних модниць українського шоу-бізнесу. На ранкові ефіри вона залюбки одягає штанні костюми, спідниці плісе чи кофти oversize, які є трендами цього сезону. Однак не відмовляється ведуча і від фешн-експериментів. Так, днями вона залюбки приміряла шкіряну сукню, яка підкреслила її розкішну фігуру.

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У платті з довжиною міді Лілія Ребрик постала на світській вечірці в Києві. Ймовірно, телеведучій було комфортно в ефектному вбранні, адже зірка залюбки позувала перед камерою та давала інтерв'ю журналістам. Трендовий образ модниця завершила взуттям на підборах та маленькою сумочкою. Ідеальна укладка волосся і денний макіяж з акцентом на очі завершили look Лілії Ребрик.



Ефектний образ Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Вже у дописі акторка зізналась, що вона стала запрошеною гостею 25-річчя журналу "Наталі". Лілія Ребрик неодноразово була героїнею випусків глянцю, тому не пропустила подію.

"Журналу "Наталі" сьогодні 25 років! Браво! Ще зі студентських років пам’ятаю його... Пригадую, як відкладала гроші спеціально, щоб купити свіжий випуск. Яким було моє щастя, коли вперше попала на шпальти журналу. Як батьки купували і ненароком залишали журнальчик з доцею на столику, коли друзі мали прийти на чай... І як просто батьки говорили: "А, журнал дати подивитися – так там наша Ліля!" – згадала Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик у шкіряній сукні / Instagram / @liliia.rebrik



Ведуча Лілія Ребрик на вечірці / Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик дала інтерв'ю каналу, на яких працює / Instagram / @liliia.rebrik