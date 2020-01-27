Лілія Ребрик розповіла про свій заміський будинок

Популярна українська акторка, ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик розповіла про заміський будинок, як любить проводити там вільний час та про плани щодо засадження земельної ділянки.

Лілія Ребрик у програмі "Ексклюзив із Маремухою" зізналася, що вони з чоловіком Андрієм давно мріяли про дачу, де можна було б відпочити від міської метушні. За словами акторки, на придбання будинку їх підштовхнула старша донька Діана.

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Ведуча зізнається, що Діана одного разу сказала: "А давайте купимо заміський будинок?". Тоді вони з чоловіком спитали чи вона справді говорить серйозно і чи розуміє, що купити будинок – це досить дороге задоволення. На що дівчинка відповіла: "Ну ви ж працюєте!".



Лілія Ребрик із доньками / Instagram / @liliia.rebrik

Акторка зізнається, що дача – це місце спокою. Її сім'я любить проводити у заміському будинку вихідні, адже після важкого робочого тижня у великому Києві, тиша просто необхідна.

Дім у нас вийшов дуже затишний, ми його "викохали". Мені все дуже подобається – там у нас є гамак. Також є окрема альтанка з мангалом, де можна збиратися з друзями. Поки що для нас це місце усамітнення, перезавантаження. За парканом ліс, є можливість посидіти в тиші, "помедитувати". Хоча я не розбираюся у питаннях медитації, але відчуваю, що це щось схоже, адже в цьому місці хочеться сидіти, мовчати, обійматися, просто дихати, робити якісь висновки, про щось роздумувати,

– розповідає Лілія.



Лілія Ребрик у заміському будинку / Фото: телеканал "Україна"

Зірка зазначає, що продовжує облаштовувати будинок і не рідко додає якісь деталі до інтер'єру. У Лілії з Андрієм різні вподобання щодо озеленення території їхнього подвір'я. За словами ведучої, чоловік хоче зелений газон, а її мрія – посадити полуницю, малину, різні дерева, зелень.

Ми не будемо робити плантації, хоча жартуємо, що до цього прийдемо. І, звісно ж, що нам потрібен автополив, адже ми не можемо кожного дня доглядати за нашими рослинами. Зробивши його, ми зіштовхнулися з новою проблемою – кротами! Зате тепер я знаю, як позбавитися кротів,

– жартівливо розповідає ведуча.



Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм / Фото: телеканал "Україна"

Лілія каже, що цього року все ж таки планує засадити ділянку. Зірка також додає, що навіть збирання з газона сухого листя приносить їй справжнє задоволення.