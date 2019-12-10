ЛІлія Ребрик розсекретила своє справжнє прізвище

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зізналась, що всі ці роки використовувала творчий псевдонім. Як виявилось, телезірка має зовсім інакше прізвище.

Творчий псевдонім для публічних людей – це звична практика. Однак інколи він настільки вживається з образом чи роботою селебрітіз, що вже й ніхто не пам'ятає, яким було справжнє ім'я кумира. Днями Лілія Ребрик взяла участь у програмі "Зірковий шлях", в якій чи не вперше розповіла про свій псевдонім.

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За словами телеведучої, її справжнє ім'я – Ліліана Тодорюк. Однак на початку своєї телекар'єри вона вирішила взяти псевдонім, який сподобався всім прихильникам та легко запам'ятовувався. І навіть весілля з хореографом Андрієм Диким, яке відбулось у грудні 2011 року, не змусило її позбутись псевдоніму. Телеведуча переконує, що не хотіла тяганини зі зміною документів, тому і після заміжжя залишилась Ребрик.

Я, до речі, коли вийшла заміж, вирішила: Ліліана Дика, дика лілія, дуже красиво звучить, але стільки документів треба було переробляти, стільки всього. Думаєш, ну нехай я там буду Ліліана Тодорюк, там Лілія Ребрик, а там вже Лілія Дика – в душі,

– з гумором розповіла вона.

Наразі Андрій Дикий та Лілія Ребрик виховують двох донечок. Тому телеведуча не оминула питань про вагітність і материнство. Всі прихильники звернули увагу, що Лілія Ребрик виходила щодня в прямий ефір та з легкістю вела ранкове шоу, перебуваючи весь час на підборах. Однак зірка переконує: це було не так складно пережити, як токсикоз.

"Вагітність – це не хвороба, я що перший, що другий раз так само говорила і продовжую говорити. Хоча, Боже, знали б ви, який у мене токсикоз був обидва рази, просто всі 9 місяців. Кожен день, кожен ранок, я не знаю, як це витримала, я народила набагато легше, ніж ці токсикози. Мені писали: "Боже, як ви на підборах? На дев'ятому місяці вагітності?" Люди добрі, ну скільки на тих підборах, це так красиво, коли дівчина вагітна і в милій сукні", – поділилась Лілія Ребрик.