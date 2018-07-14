Лілія Ребрик вбрала свою сім'ю в одному стилі: чарівне фото

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Лілія Ребрик з сім'єю
Лілія Ребрик з сім'єю / Instagram / @liliia.rebrik

Famiy look давно став трендовим у світі. Знаменитості полюбляють демонструвати його на стильних сімейних фотосесіях перед Новим роком. Винятком не стала й телеведуча Лілія Ребрик.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала чарівне фото з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, та донька Поліною і Діаною. Всі члени сім'ї вбрались в одному стилі – джинси та білі футболки. 

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Перед камерою "Дика сімейка", як жартома називає їх Лілія Ребрик, позувала на сірому дивані. Маленька Поліна була на руках у зіркової мами, а Діанка показала танцювальні па. Водночас сама Лілія Ребрик та Андрій Дикий вмостились на дивані поряд із поп-корном. 

Варто зазначити, що це не вперше подружжя Диких демонструє стильний family look. На передноворічному святі в танцювальній студії Андрія Дикого подружжя прийшло у стильних костюмах. Окрім цього, Діанка та Лілія полюбляють обирати однаковий одяг для фотосесій. 

 

Теги: LifeStyle Новини України Стиль і мода Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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