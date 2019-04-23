Лілія Ребрик вперше показала обличчя молодшої доньки: чарівне фото

Українська телеведуча Лілія Ребрик – щаслива мама двох доньок. Спільно з хореографом Андрієм Диким вона виховує 6-річну Діану та 1-річну Поліну. Перед Великоднем пара вирішила вперше познайомити прихильників з їхньою молодшою донечкою.

30 квітня 2018 року Лілія Ребрик та Андрій Дикий вдруге стали батьками. Зіркове подружжя назвало дівчинку Поліною. З тих пір на їхній офіційних сторінках з'явилось чимало щасливих кадрів, на яких виднілось немовля. Однак показувати прихильникам її обличчя пара не поспішала.

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Перед першим днем народження Поліни Лілія Ребрик вирішила відкрити завісу цієї таємничості. Телеведуча із сім'єю стали головними героями нового випуску журналу Viva. Перед камерою вони постали у вбраннях у стилі family look.

Ну що, знайомтеся: Дика Поліна Андріївна. Вся наша "Дика сімейка" в зборі. Ще більше фото та велике інтерв'ю вже в продажі в новому святковому випуску журналу Viva,

– повідомила на своїй сторінці Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик з доньками та чоловіком / Instagram / @liliia.rebrik

Відомо, що автором чуттєвої зйомки стала фотограф Галина Руденко. Для українського глянцю вона створила дві яскраві обкладинки, які й поступили у крамниці.



Телеведуча Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик не приховує свого захвату від материнства. На сторінці в Instagram телеведуча неодноразово ділилась своїми враженнями та зізнавалась, що попри різницю у віці її доньки ростуть подругами.

"Це така насолода спостерігати за ними, коли вони граються, щось балакають вдвох (і я вам скажу, розуміють одна одну). У них різниця 5,5 рочків. І вони неймовірні вдвох. Інколи до сліз можуть мене розчулити", – розповідала Лілія Ребрик.