Лілія Ребрик вперше показала обличчя молодшої доньки: чарівне фото

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Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Українська телеведуча Лілія Ребрик – щаслива мама двох доньок. Спільно з хореографом Андрієм Диким вона виховує 6-річну Діану та 1-річну Поліну. Перед Великоднем пара вирішила вперше познайомити прихильників з їхньою молодшою донечкою.

30 квітня 2018 року Лілія Ребрик та Андрій Дикий вдруге стали батьками. Зіркове подружжя назвало дівчинку Поліною. З тих пір на їхній офіційних сторінках з'явилось чимало щасливих кадрів, на яких виднілось немовля. Однак показувати прихильникам її обличчя пара не поспішала. 

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Перед першим днем народження Поліни Лілія Ребрик вирішила відкрити завісу цієї таємничості. Телеведуча із сім'єю стали головними героями нового випуску журналу Viva. Перед камерою вони постали у вбраннях у стилі family look. 

Ну що, знайомтеся: Дика Поліна Андріївна. Вся наша "Дика сімейка" в зборі. Ще більше фото та велике інтерв'ю вже в продажі в новому святковому випуску журналу Viva,
– повідомила на своїй сторінці Лілія Ребрик. 

Лілія Ребрик з доньками та чоловіком
Лілія Ребрик з доньками та чоловіком / Instagram / @liliia.rebrik

Відомо, що автором чуттєвої зйомки стала фотограф Галина Руденко. Для українського глянцю вона створила дві яскраві обкладинки, які й поступили у крамниці. 

Телеведуча Лілія Ребрик з доньками
Телеведуча Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик не приховує свого захвату від материнства. На сторінці в Instagram телеведуча неодноразово ділилась своїми враженнями та зізнавалась, що попри різницю у віці її доньки ростуть подругами. 

"Це така насолода спостерігати за ними, коли вони граються, щось балакають вдвох (і я вам скажу, розуміють одна одну). У них різниця 5,5 рочків. І вони неймовірні вдвох. Інколи до сліз можуть мене розчулити", – розповідала Лілія Ребрик. 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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