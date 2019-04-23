Лілія Ребрик вперше показала обличчя молодшої доньки: чарівне фото
Українська телеведуча Лілія Ребрик – щаслива мама двох доньок. Спільно з хореографом Андрієм Диким вона виховує 6-річну Діану та 1-річну Поліну. Перед Великоднем пара вирішила вперше познайомити прихильників з їхньою молодшою донечкою.
30 квітня 2018 року Лілія Ребрик та Андрій Дикий вдруге стали батьками. Зіркове подружжя назвало дівчинку Поліною. З тих пір на їхній офіційних сторінках з'явилось чимало щасливих кадрів, на яких виднілось немовля. Однак показувати прихильникам її обличчя пара не поспішала.
Читайте також: Телеведуча Лілія Ребрик збентежила прихильників кадрами з Австрії: деталі
Перед першим днем народження Поліни Лілія Ребрик вирішила відкрити завісу цієї таємничості. Телеведуча із сім'єю стали головними героями нового випуску журналу Viva. Перед камерою вони постали у вбраннях у стилі family look.
Ну що, знайомтеся: Дика Поліна Андріївна. Вся наша "Дика сімейка" в зборі. Ще більше фото та велике інтерв'ю вже в продажі в новому святковому випуску журналу Viva,
– повідомила на своїй сторінці Лілія Ребрик.
Лілія Ребрик з доньками та чоловіком / Instagram / @liliia.rebrik
Відомо, що автором чуттєвої зйомки стала фотограф Галина Руденко. Для українського глянцю вона створила дві яскраві обкладинки, які й поступили у крамниці.
Телеведуча Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @liliia.rebrik
Лілія Ребрик не приховує свого захвату від материнства. На сторінці в Instagram телеведуча неодноразово ділилась своїми враженнями та зізнавалась, що попри різницю у віці її доньки ростуть подругами.
"Це така насолода спостерігати за ними, коли вони граються, щось балакають вдвох (і я вам скажу, розуміють одна одну). У них різниця 5,5 рочків. І вони неймовірні вдвох. Інколи до сліз можуть мене розчулити", – розповідала Лілія Ребрик.
Вибір редакції
-
Наша нація готова до змін, – Андрій Хайат вперше прокоментував фінал "Голосу країни 9"сьогодні , 19:23
-
Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоусьогодні , 16:30
-
Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні піснісьогодні , 15:30