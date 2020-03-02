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Лілія Ребрик замилувала мережу весняним образом: ніжне фото

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Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик часто ділиться з прихильниками світлинами з роботи та особистого життя. Знаменитість продемонструвала на фото чарівний весняний образ, яким замилувала мережу.

Лілія Ребрик є однією із найпопулярніших ведучих вітчизняного шоу-бізнесу. По буднях її можна побачити у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", де вона постає у вишуканому вбранні. На своїй сторінці в інстаграмі зірка опублікувала черговий кадр, де вкотре показала гарне відчуття стилю.

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На знімку Лілія позує в неймовірно ніжному та весняному образі. Вона одягнена в актуальну еко-шубу пудрового кольору та блакитну кофту з плісированою спідницею. Гармонійним доповненням вбрання стала маленька біла сумочка через плече.

Волосся акторка вклала у легкі локони, а на обличчі з робила природний макіяж.

Світ стає кольоровим – це все весна. Доброго ранку! Нам, жінкам, притаманно будувати плани... Ви вже спланували свою весну?
– написала в публікації артистка.

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик приміряла ніжний весняний образ / Instagram / @liliia.rebrik

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Лілія Ребрик
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