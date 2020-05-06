Лілія Ребрик замилувала світлинами з Парижу: романтичні фото
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вирішила поділитися з підписниками спогадами з подорожі в Париж. Рівно рік тому, знаменитість відправилася з чоловіком на відпочинок у Францію.
Сьогодні, 6 травня, Лілія Ребрик відправилася на зйомки в студію ранкового шоу "Ранок з Україною". Саме стіни рідного офісу нагадали телеведучій про подорож в столицю світової моди – Париж. Світлини з романтичної поїздки, Лілія Ребрик опублікувала в інстаграмі.
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За здійснення своєї мрії Лілія Ребрик подякувала чоловікові, адже вона мріяла про цю подорож ще з дитинства. В період карантину особливо гостро відчуваєш обмеженість у всьому, особливо, в подорожах, тож телеведуча відчула всю цінність відпустки не відкладеної "на завтра", тож порадила не відкладати мрії на потім.
У Лілії Ребрик здійснилася мрія / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik
Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукня, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя – отримувати вкрай важливо! Якщо мені хочеться торт – я сміливо замовлю саме торт, а не салат "бо він корисніший"! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей,
– зазначила телеведуча.
На фоні телеекрану з Ейфелевою вежею Лілія Ребрик зробила декілька кадрів. Вона одягнула подовжений піджак з вирізами та білу спідницю. Свій образ доповнила бузковими прикрасами.
Лілія Ребрик у студії "Ранок з Україною" / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik
"Любіть себе! Цінуйте себе. І прошу: не мучте негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами. Це вкрай важливо, особливо сьогодні – в Міжнародний день без дієт.
Тож дівчата, гуляємо! Мріємо на повну. Які ми стрункі і красиві гуляємо по Парижу з круасаном та солодкою кавою, цілуючись під Ейфелевою вежею, якій сьогодні 131 рік", – написала телеведуча.
Лілія Ребрик з чоловіком у Парижі / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik
Лілія Ребрик прикріпила декілька світлин романтичного міста, усміхнено позуючи на фоні справжньої Ейфелевої вежі з чоловіком. На світлинах подружжя п’є каву, їсть круасани, цілуються та виглядають дуже щасливими.
Лілія Ребрик радить мріяти на повну / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik
Минулорічні французькі канікули Лілії Ребрик / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik