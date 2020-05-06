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Лілія Ребрик замилувала світлинами з Парижу: романтичні фото

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Лілія Ребрик поділилася спогадами з поїздки
Лілія Ребрик поділилася спогадами з поїздки / Фото з інстаграму

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вирішила поділитися з підписниками спогадами з подорожі в Париж. Рівно рік тому, знаменитість відправилася з чоловіком на відпочинок у Францію.

Сьогодні, 6 травня, Лілія Ребрик відправилася на зйомки в студію ранкового шоу "Ранок з Україною". Саме стіни рідного офісу нагадали телеведучій про подорож в столицю світової моди – Париж. Світлини з романтичної поїздки, Лілія Ребрик опублікувала в інстаграмі

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За здійснення своєї мрії Лілія Ребрик подякувала чоловікові, адже вона мріяла про цю подорож ще з дитинства. В період карантину особливо гостро відчуваєш обмеженість у всьому, особливо, в подорожах, тож телеведуча відчула всю цінність відпустки не відкладеної "на завтра", тож порадила не відкладати мрії на потім.

У Лілії Ребрик здійснилася мрія
У Лілії Ребрик здійснилася мрія / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik

Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукня, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя – отримувати вкрай важливо! Якщо мені хочеться торт – я сміливо замовлю саме торт, а не салат "бо він корисніший"! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей,
 – зазначила телеведуча.

На фоні телеекрану з Ейфелевою вежею Лілія Ребрик зробила декілька кадрів. Вона одягнула подовжений піджак з вирізами та білу спідницю. Свій образ доповнила бузковими прикрасами.

Лілія Ребрик у студії
Лілія Ребрик у студії "Ранок з Україною" / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik

"Любіть себе! Цінуйте себе. І прошу: не мучте негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами. Це вкрай важливо, особливо сьогодні – в Міжнародний день без дієт.
Тож дівчата, гуляємо! Мріємо на повну. Які ми стрункі і красиві гуляємо по Парижу з круасаном та солодкою кавою, цілуючись під Ейфелевою вежею, якій сьогодні 131 рік", – написала телеведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком у Парижі
Лілія Ребрик з чоловіком у Парижі / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик прикріпила декілька світлин романтичного міста, усміхнено позуючи на фоні справжньої Ейфелевої вежі з чоловіком. На світлинах подружжя п’є каву, їсть круасани, цілуються та виглядають дуже щасливими.

Лілія Ребрик радить мріяти на повну
Лілія Ребрик радить мріяти на повну / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik

Минулорічні французькі канікули Лілії Ребрик
Минулорічні французькі канікули Лілії Ребрик / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik 

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Подорожі Лілія Ребрик
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