24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

У ліловій нижній білизні: Ріанна похизувалася пишними грудьми

- Читать новость на русском
Співачка Ріанна
Співачка Ріанна / Instagram / @badgalriri

Барбадоська співачка Ріанна вкотре похизувалася пишним бюстом під час рекламної фотосесії. Знаменитість позувала у ліловій нижній білизні, яка підкреслила її спокусливі форми.

32-річна виконавиця знову позувала у рекламній кампанії нової колекції нижньої білизни власного бренду. Вона неодноразово демонструвала свою сексуальність під час виступів на сцені та у різноманітних зйомках. Пікантними фотографіями вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі

Читайте також: У прозорій білизні: Ріанна продемонструвала апетитні сідниці

Зірка позує на фоні пальм у мереживній нижній білизні лілового кольору. Її волосся вкладене в кучері, а на обличчі сяє насичений макіяж із акцентом на очах та коричневою помадою на губах. На руках артистки бачимо браслети. Такий образ гарно підкреслив усю пристрасть та звабливість виконавиці. 

Зазвичай я скромна, але не тоді, коли справа стосується білизни,
– підписала фото Ріанна.

Ріанна
Ріанна похизувалася пишним бюстом / Instagram / @badgalriri

Під другим еротичним кадром Ріанна подякувала шанувальникам за те, що вони підтримують її бренд вже протягом двох років. 

Ріанна
Ріанна у ліловій нижній білизні / Instagram / @badgalriri

Автор: Надія Біленко
Теги: Стиль і мода LifeStyle Новини LifeStyle Ріанна Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
сьогодні , 14:52 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
Роберту Паттінсону – 34! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності
сьогодні , 10:40 Роберту Паттінсону – 34! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності
Юлія Турелик
Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
12 травня , 22:53 Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
Юлія Михайлова