У ліловій нижній білизні: Ріанна похизувалася пишними грудьми

Барбадоська співачка Ріанна вкотре похизувалася пишним бюстом під час рекламної фотосесії. Знаменитість позувала у ліловій нижній білизні, яка підкреслила її спокусливі форми.

32-річна виконавиця знову позувала у рекламній кампанії нової колекції нижньої білизни власного бренду. Вона неодноразово демонструвала свою сексуальність під час виступів на сцені та у різноманітних зйомках. Пікантними фотографіями вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зірка позує на фоні пальм у мереживній нижній білизні лілового кольору. Її волосся вкладене в кучері, а на обличчі сяє насичений макіяж із акцентом на очах та коричневою помадою на губах. На руках артистки бачимо браслети. Такий образ гарно підкреслив усю пристрасть та звабливість виконавиці.

Зазвичай я скромна, але не тоді, коли справа стосується білизни,

– підписала фото Ріанна.



Ріанна похизувалася пишним бюстом / Instagram / @badgalriri

Під другим еротичним кадром Ріанна подякувала шанувальникам за те, що вони підтримують її бренд вже протягом двох років.



Ріанна у ліловій нижній білизні / Instagram / @badgalriri