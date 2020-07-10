Українська телеведуча Катя Осадча вкотре поділилася з шанувальниками світлинами зі зйомок. Знаменитість позувала на тлі Києва у трендовій сукні цього сезону.

Яскраві світлини знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона висвітлює своє життя та показує цікаві моменти із робочих буднів.

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На черговій серії фото телеведучої, які з'явилися в мережі, вона позує, спершись на перила. Позаду народної улюблениці видніється безмежне блакитне небо та неймовірно красивий Київ.

Образ Каті Осадчої

Катя постала перед камерами у сукні лілового кольору, що є актуальним у цьому сезоні. Вбрання на бретелях і саме це зробило акцент на оголених плечах зірки. Також увагу привертає вишукане декольте. Поєднала look із білими туфлями-човниками на підборах. Осадча вклала волосся у локони та зібрала його трішки назад. На обличчі вона зробила легкий макіяж у природних відтінках.

Катя відвела погляд від камери та підійняла голову вверх. Вона усміхається та радіє чудовим дням, які проводить на улюбленій роботі.



Катя Осадча у сукні лілового кольору / Instagram / @kosadcha

Та другому знімку позаду Каті зображений її чоловік, телеведучий та актор Юрій Горбунов. В той час, як його зіркова дружина робила селфі, він позував перед камерою. У публікації зірка зазначила, що любить Київ.



Катя Осадча та Юрій Горбунов на зйомках / Instagram / @kosadcha