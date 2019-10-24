Лимони на грудях: зіркова матуся Сніжана Бабкіна опублікувала пікантне фото

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Сніжана Бабкіна
Сніжана Бабкіна / jetsetter.ua

Українська акторка театру та кіно нещодавно втретє стала мамою. Жінка народила від свого чоловіка Сергія Бабкіна сина Єлисея. Тепер весь свій час Сніжана присвячує вихованню дітей та навіть публікації фотографій інтимного характеру.

Сніжана Бабкіна активно виступає за годування грудьми дітей у публічних місцях та не боїться подорожувати світом з кількамісячним малюком. 24 жовтня вона вразила своїх прихильників ще більше, ніж завжди.

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Йдеться про фотографію в інстаграмі, на якій Сніжана Бабкіна повністю оголилась, а свої груди великим планом прикрила великими лимонами. У своєму дописі Сніжана пропонувала скласти фанатам слова з частинкою "лим" від слова "лимонад".

Сніжана Бабкіна
Зваблива Сніжана Бабкіна / Instagram / @snezhana_babkina

Фанати активно почали писати власні варіанти фраз та проявляти фантазію, а деякі навіть зазначили, що Сніжані не варто вдаватись до хірургії, щоб зробити такі великі груди, як це виглядає завдяки лимонам. Додамо, що свою третю дитину 34-річна Сніжана народила у червні 2019 року. У неї вже є донько Веселина від Сергія Бабкіна та син Артур від першого шлюбу.

 

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Зіркові мами
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