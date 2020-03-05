Lindemann в Україні: найкращі хіти музикантів

Дует Lindemann дебютував зі своєю програмою у Києві 2018 року. Важкий метал підкорив українську публіку, тому Тілль Ліндеманн та Петер Тегтгрен завітали до столиці знову. Вже завтра, 6 березня, вони презентують свої нові хіти слухачам, а зараз пропонуємо насолодитися найкращими піснями гурту.

Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн і відомий шведський музикант Петер Тегтгрен оголосили про співпрацю в рамках нового проекту у січні 2015 року. Він отримав назву Lindemann та позиціонує свою творчість у жанрі індастріал-метала. Виконавцям, які прославилися на теренах музичної індустії завдяки роботам у колективах, вдалося швидко завоювати численну аудиторію по всьому світу.

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За п'ять років співпраці дует Lindemann випустив два студійних альбома – Skills in Pills та F&M, останній з яких вони презентують прихильникам у столиці вже завтра, 6 березня, у рамках світового туру. Минулого року музиканти випустили кліп на пісню "Frau & Mann". У відео знялася співачка Світлана Лобода, якій приписують тривалі стосунки з Тілль Ліндеманном.

Найкращі хіти Lindemann

Lindemann – Steh auf: слухайте пісню онлайн

Lindemann – Knebel : слухайте пісню онлайн

Lindemann – Platz Eins: слухайте пісню онлайн

Lindemann – Frau & Mann: слухайте пісню онлайн

Lindemann – Ich weiß es nicht: слухайте пісню онлайн

Lindemann – Ach so gern: слухайте пісню онлайн

Lindemann – Praise Abort: слухайте пісню онлайн