Ліндсей Лохан показала струнке тіло без одягу: фото 18+

Сьогодні, 2 липня, відома голлівудська акторка Ліндсей Лохан святкує свій 33-ій день народження. Та в переддень цієї дати знаменита американка розбурхала мережу, показавши своє оголене тіло.

Провокативне фото з'явилось на офіційній сторінці Ліндсей Лохан в Instagram. На кадрі видно, як акторка позує перед дзеркалом, прикривши інтимні місця вдало підібраною позою. У дописі голлівудська зірка вирішила не залишати будь-якого послання прихильників, додавши емоджі у вигляді бантика та святкового торта.

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Відомо, що своє 33-річчя Ліндсей Лохан відзначила у колі найближчих друзів. Гостей вона запросила до розкішного ресторану, кадри з якого показала в Instagram-Stories. А от у сам день народження Ліндсей поділилась із прихильниками грайливим відео, на якому видно, як вона танцює під пісню Burak Yeter "Tuesday". При цьому артистка була вбрала у сексуальну білизну, поверх якої одягнула чоловічу білу сорочку.

Хто така Ліндсей Лохан?Голлівудська акторка, яка прославилась в 11 років головною роллю у фільмі "Пастка для батьків". Згодом Ліндсей Лохан зіграла у фільмах "Погані дівчиська", "Поцілунок на щастя", "Гербі: Повне завантаження", "Тимчасово вагітна", "Крута Джорджія" та ін. Окрім цього, зірка реалізувала себе як співачка, випустивши два студійні альбоми.



Та у 2010 році Ліндсей Лохан припинила з'являтись на телеекранах. У ЗМІ багато говорили про її нарко- та алкозалежності. Наразі акторка активно взялась відбудовувати свою кар'єру та розпочала зйомки у кількох проектах. І хоч через збитковість вона змушена була закрити шоу Lohan Beach House та продати пляж і клуб на острові Міконос, Ліндсей Лохан не засмучується та вкладає всі свої кошти в інші проекти. Зокрема, в акторки залишаються нічний клуб в Афінах і пляж Lohan Beach House Rhodes на Родос.