Ліндсей Лохан запідозрили в романі з принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом, – ЗМІ

Західні видання пишуть, що акторка Ліндсей Лохан має роман зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, якого, до слова, підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Про ймовірний роман пише видання Page Six. Інсайдер видання переконує, що Ліндсей Лохан, яка тривалий час живе в ОАЕ, проводить багато часу з принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом.

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Зазначається, що Мухамед бен Салман часто листується у соціальних мережах з акторкою і дарує їй розкішні подарунки.

Представники Лохан стверджують, що зірку та принца поєднує лише дружба, не заперечуючи їхнє спілкування. Також представники додають, що стосунки між принцом Саудівської Аравії та акторкою наразі на новий рівень не виходять.



Мухаммед бен Салман / Getty Images

Хто такий Мухаммед бен Салман?Мухаммед бен Сальман Аль Сауд – це наслідний принц Саудівської Аравії, син короля Салмана, другий заступник прем'єр-міністра і міністр оборони. Він є фактично керівником країни та контролює навіть незначні питання.



У 2018 році Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) дійшло висновку, що принц Саудівської Аравії наказав вбити саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі, який на початку жовтня у Стамбулі таємниче.



Нагадаємо, Джамаль Хашоггі критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі, а 23 жовтня виявили його останки.