Лише в одних колготах у сіточку: Даша Астаф'єва показала результат сексуальної фотосесії

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Український секс-символ Даша Астаф'єва щоразу дивує своїх інстаграм-фанатів новими кадрами з фотозйомок, не соромлячись зайвий раз засвітити свої принади. Цього разу її образ неабияк розбурхав уяву прихильників.

На нових кадрах 34-річна зірка Playboy постала лише в одних колготах у сітку з високою посадкою, рукавах-ліхтариках та бюстгальтері з кольє, що легко спадало на її оголені груди. Look Даші завершили окуляри у формі котячих очей, які були особливо популярними на Заході у 2018 році, та взуття на цікавих підборах.

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За традицією, Астаф'єва опублікувала у своєму фотоблозі серію із кількох знімків, тому прихильники змогли побачити улюбленицю у всій красі. Чорно-білі знімки всього лише за кілька годин вподобали кілька тисяч разів і мають тенденцію до збільшення їхньої кількості. Автором світлин стала Дана Дубова.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Дарія Астаф'єва Мода
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