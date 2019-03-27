Лісові німфи: казковий світ у фото, від яких неможливо відвести очей

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Фото Агнешки Лорек
Фото Агнешки Лорек / aboveart.ru

Польська фотографка Агнешка Лорек створює цілі казкові, фантазійні світи у своїх художніх фотографіях. Головні героїні – це природа та прекрасні німфи у приголомшливих костюмах, із яскравим макіяжем та порцеляновою шкірою.

Лорек виконує без перебільшення грандіозну роботу перед кожною фотосесією. Вона не тільки генерує все нові і нові ідеї сюжетів, а й сама створює образи, робить макіяж та зачіски моделям, пише Above Art.

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Казковий світ Агнешки Лорек

Для кожної фотосесії костюми створюються різними дизайнерами окремо. 


Казковий світ Агнешки Лорек

Центр робіт фотографки – це німфи, ельфи, феї та інші казкові створіння, які вирішили визирнути з-за таємничих уельських лісів та ближче познайомитися з людиною через об'єктив. Хоча містичність героїнь не завжди у Лорек позитивна. На її знімках також з'являються відьми або істоти у готичних образах. А іноді здається, що у лісах заблукали особи з королівського палацу. 


Казковий світ Агнешки Лорек


Казковий світ Агнешки Лорек

Після того, як роботи Агнешки Лорек помітив всесвітньо відомий глянець Vogue, популярність фотографки почала стрімко рости. 


Казковий світ Агнешки Лорек


Казковий світ Агнешки Лорек


Казковий світ Агнешки Лорек

Фантазійні роботи Агнешки Лорек: дивіться фотогалерею

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Фотоновини
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