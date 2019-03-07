Літак, в якому летів Джейсон Момоа, здійснив аварійну посадку: деталі

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Джейсон Момоа
Джейсон Момоа / Instagram / @prideofgypsies

Зірка фільму "Аквамен" розповів про стрес, який йому довелося пережити. На борту літака, у якому летів Джейсон Момоа, сталося загоряння, тому пілот був вимушений здійснити аварійну посадку.

Про надзвичайну ситуацію голлівудський актор розповів на своїй сторінці в Instagram. Джейсон Момоа опублікував Insta-stories відео з аеропорта, на яку показав той самий літак, пілот якого здійснив аварійну посадку.

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Зірка "Аквамена" розповів, що разом з друзями летів у місто Фінікс, що в штаті Арізона. Однак пілот повідомив про можливий спалах на борту літака і здійснив посадку в Палм-Спрінгз, що в Каліфорнії. На місце події одразу прибув наряд поліції та пожежників. Після тривалого обстеження вони повідомили, що тривога була помилковою.

Джейсон Момоа аварійна посадка
Скріншот з Instagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jason Momoa (@prideofgypsies)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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