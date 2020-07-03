Голлівудська акторка Анджеліна Джолі днями вперше за декілька місяців з'явилася на публіці. Вона відправилася разом із донькою Вів'єн на шопінг в одному з районів Лос-Анджелеса.

Папараці зафіксували 45-річну Анджеліну та 11-річну Вів'єн в районі Лос-Феліс. Зіркова матуся та її донька під час шопінгу відвідали декілька магазинів. Зокрема, вони були у зоомагазині, де зробили покупки для домашніх тварин. Кадри, на яких зображена Джолі, швидко розлетілилися мережею.

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Звісно, що без уваги не залишився аутфіт знаменитості. Акторка вийшла на вулицю у легкій літній сукні білого кольору з мереживом. Вбрання мало вільний крій, тому не пілкреслювало спокусливу фігуру зірки Голлівуду. Такий look Анджеліна поєднала із балеткми людового кольору від бренду Chloe. Доповнила образ сумкою 30 Montaigne від Dior.

Звісно, що Джолі після тривалого перебування на карантині не забуває про засоби захисту від коронавірусу, пандемія якого досі триває у світі. Вона одягнула на обличчя стильну захисну маску сірого кольору, а на руки – блакитні гумові рукавички. Волосся акторка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, намалювавши вії тушшю. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки.

Вів'єн також була в аксесуарах, які у сучасному світі можуть вберегти від інфікування смертоносним COVID-19 – захисній масці та рукавицях. Дівчинка позувала у зручному спортивному одязі.