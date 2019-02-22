Літній комбінезон, бежеве пальто і дорожня сумка від Gucci: Ірина Шейк вразила стильним образом

Знаменита російська модель Ірина Шейк, яка давно проживає і працює в США, продемонструвала стильний образ для подорожі, у якому зкомбінувала речі базових кольорів.

Ірина Шейк полюбляє ділитися знімками з фотосесій, які отримує після колаборацій зі знаменитими брендами, відвертими знімками, рекламуючи білизну Intimissimi, а також показувати стильні образи, які вона обирає, аби зручно було подорожувати. Так, напередодні Ірина Шейк прилетіла в столицю моди Мілан на Fashion Week у вдало підібраному вбранні.

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Модель одягнула комбінезон з широкими штанами в біло-коричневу смужку, поверх якого одягнула світло-бежеве двобортне пальто. Ірина зібрала волосся в хвіст, тому на вухах виднілися стильні масивні сережки, а обличчя приховала під сонце захисними окулярами. У руках вона везла чорну валізу, на якій стояла велика дорожня сумка від Gucci з зелено-червоними ручками. Родзинкою її образу стали червоні ботильйони на підборах і маленька коричнева сумка на плечі.



Ірина Шейк в Мілані / Getty Images