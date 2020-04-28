Літній сезон відкрито: Кайлі Дженнер показала, як спокусливо наносить спрей для засмаги на тіло

Американська блогерка та мільярдерка перебуває на карантині, але у її доступі є найрозкішніші маєтки сімейства Кардашян, тому Кайлі може засмагати прямо на подвір'ї біля басейну. Зірка показала, як вже почала засмагати та як користується засобом для засмаги.

22-річна дівчина не оминула можливості продемонструвати засіб для засмаги від власного бренду Kylie Skin by Kylie Jenner. Але в цей же час вона сміливо похизувалась в інстаграмі ідеальним тілом у чорному крихітному купальнику. Зірка спокусливо розприділяла спрей на власні груди та зачаровувала поглядом у камеру своїх фанатів. Вона позувала на зручному білому дивані, а на тлі виднівся розкішний маєток.

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"Стає жарко", – написала Кайлі під відео на своїй інстаграм-сторінці. Відеоролик настільки сподобався фанатам, що менше ніж за добу його переглянули майже 30 мільйонів разів, а коментатори не залишились без прихильних компліментів.

У Лос-Анджелесі, де живе Кайлі та її зіркова сім'я Кардашян-Дженнер наразі висока температура повітря, тому модель вже не вперше приймала сонячні ванни. Пропонуємо переглянути декілька інших світлин Кайлі Дженнер у сексуальних купальниках.