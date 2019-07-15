Літо продовжується: Жасмін Тукс представила гарячі знімки з реклами Victoria's Secret

"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret не забуває тішити своїх фанатів новими пікантними знімками, відтак представила пару кадрів з новим купальником яскравих відтінків.

Нові фото з'явились в Instagram-блозі американки Жасмін та лише за декілька годин стали зірвали шквал коментарів та вподобань. На них Тукс позує в роздільному купальнику, що складається з бюстгальтера кольору фуксії та трусиків V-подібної форми яскраво-червоного відтінку.

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Такий фасон купальника неабияк прийшовся до лиця Жасмін, яка окрім смаглявого кольору шкіри наділена відмінними зовнішніми рисами. Темне кучеряве волосся та мінімум макіяжу доповнили пляжний образ моделі на фоні вілли з пальмами та басейном. У своєму дописі зірка зізналась, що наразі проводить час на Сейшельських Островах.



Жасмін Тукс в купальнику Victoria's Secret / Instagram / @jastookes



Жасмін Тукс в купальнику Victoria's Secret / Instagram / @jastookes

Варто додати, що протягом цілого літа 28-річна Жасмін публікує на своїй сторінці гарячі кадри зі своєї роботи та відпочинку.