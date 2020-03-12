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Учасники Росії Little Big представили пісню для Євробачення-2020: відео

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Гурт Little Big / Instagram / @littlebigband

Днями стало відомо про те, що Євробачення-2020 може відбутися без представника від Росії. Гурт Little Big мав презентувати конкурсну композицію до 9 березня, проте так і не зробив цього. Колектив оприлюднив довгоочікуваний трек сьогодні, 12 березня.

Країну-агресора на Євробаченні-2020 представлятиме гурт Little Big. Проте музиканти порушили правила і не презентували пісню до встановленої дати. У сьогоднішньому випуску програми "Вечірній Ургант" колектив заспівав пісню Uno. Саме цей трек прозвучить в Роттердамі.

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Музиканти зізналися, що цю композицію не писали для Євробачення. Її створили в січні цього року на відпочинку, коли ще навіть не знали про участь в конкурсі.

Лідер гурту Ілля Прусікін зазначив, що це досить новий формат для них і пісня в цікавому стилі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LITTLE BIG (@littlebigband)

У кліпі, крім основних учасників Little Big, можна побачити соліста гурту The Hatters Юрія Музиченко, а також учасницю угруповання "Ленінград" Флориду Чантурію.

Пісня представника Росії Little Big для Євробачення-2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про гурт Little Big?
Little Big – це рейв-гурт із Санкт-Петербурга. Популярність артисти здобули завдяки пісні Skibidi, яка миттєво заполонила мережу та стала світовою сенсацією. Всього за тиждень пісня набрала 23 мільйони переглядів на ютубі. Наразі ролик переглянули майже 370 мільйонів разів, а танець, який придумали музиканти, повторили тисячі зірок.

Little Big – Skibidi: дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини Росії Євробачення Євробачення 2020
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