Лів Тайлер – 42: найяскравіші ролі актриси у 5 фільмах

Американська актриса Лів Тайлер сьогодні, 1 липня, святкує свій 42-й день народження. Зірка вже встигла відзначитися у більше, ніж 30-ти фільмах, тому редакція LifeStyle 24 пропонує вам підбірку найкращих фільмів за її участю.

Талановита і красива Лів Тайлер з'явилася на світ 1 липня 1977 року, її батьками стали рок-музикант Стівен Тайлер та успішна фотомодель Бібі Бьюелл. Правда, перші 12 років свого життя дівчинка зовсім і не здогадувалася, що її батьком є фронтмен колективу "Aerosmith", адже мати Лів приховувала від неї цю інформацію. Тільки будучи тінейджером, майбутня актриса дізналася про зіркового татуся і взяла прізвище Тайлер.

Актриса розпочала свій творчий шлях ще у підлітковому віці. Спочатку дівчина вибрала для себе професію моделі, а потім зацікавилася акторською майстерністю. Саме знімаючись в кіно, Лів зуміла повністю розкрити потенціал і продемонструвати оточуючим свій талант. У день народження зірки пропонуємо переглянути декілька цікавих фільмів, де зіграла Лів Тайлер.

1. "Украдена краса" (Stealing Beauty, 1996) – мелодрама про привабливу юну американку Люсі. Дівчину, яка переживає через раптове самогубство матері і прямує до Італії. Вона планує провести час в будинку друзів, розташованому недалеко від тосканських пагорбів, а також знайти свого батька. Головна мета цієї поїздки – пізнати таємницю незрозумілого запису у щоденнику, залишеного матір'ю напередодні загибелі. І тільки в Італії може відкритися його сенс.

2. "Володар перснів" (The Lord of the Rings) – трилогія фантастично-пригодницьких фільмів: "Хранителі Персня" (2001), "Дві вежі" (2002) і "Повернення короля" (2003). Фільми засновані на тричастинному епічному романі "Володар перснів" Джона Толкіна.

У першому фільмі дія відбувається в Середзем'ї, де йде боротьба за Перстень Влади, що випадково потрапив до рук гобіта Більбо Торбина. Саме цього Персня бракує Темному Володареві для того, щоби завоювати увесь світ. Згодом пригоди випадають на долю Фродо Торбина, бо йому довірено цей Перстень.

Друга частина розповідає про продовження шляху Фродо і Сема з метою знищення кільця. Тим часом темна армія Саурона почала діяти, зносячи все на своєму шляху.

У заключній частині кінотрилогії розповідається про завершення Третьої Епохи Середзем'я і початок Четвертої. Тут остання надія покладена на гобіта Фродо, бо лише він може знищити Перстень Всевладдя і звільнити Середзем'я від зла.

3. "Самотній Джим" (Lonesome Jim, 2005) – комедійно-драматична стрічка про Джима, який зазнав фіаско у спробі налагодити самостійне життя. Він повертається в рідну провінцію, де є невеликий кондитерський бізнес його родини. Хлопець ніяк не може налагодити стосунки з близькими, у кожного з яких повно недоліків. Брат – психічно неврівноважений і з явними суїцидальними схильностями, дядечко взагалі приторговує наркотиками через фабрику. Увага медсестри з місцевого шпиталю і робота з аматорською баскетбольною командою – єдині світлі моменти в темному морі депресії.

4. "Джеймі Маркс мертвий" (Jamie Marks Is Dead, 2014) – драма про юного Джеймі Маркса, тіло якого знаходять на березі річки у невеликому містечку. Адам МакКормік, п'ятнадцятирічний школяр, зірка місцевої команди з бігу, несподівано зачаровується Джеймі, хлопчиком, якого насправді навіть ніхто не знав і з ким майже ніхто не спілкувався. Коли привид Джеймі починає з'являтися Адаму і Грейсі, однокласниці, що виявила тіло, Адам виявляється немов між двох світів.

5. "Здичавіла" (Wildling, 2018) – драма про дівчину Анну, яка все своє життя прожила з божевільним чоловіком. Він видавав себе за її батька і тримав дівчинку в повній ізоляції від навколишнього світу. Щоб уповільнити розвиток Анни, батько труїв її сильними препаратами, і лише диво врятувало дівчину від смерті. Після спроби самогубства батька, у вкрай важкому стані Анну знаходить шериф Елен Купер. Вона бере налякану дівчинку під свою опіку. Однак, навіть перебуваючи під захистом шерифа Анна все ще продовжує боятися чудовиськ, про яких з ранніх років розповідав батько, а також продовжує вірити в те, що вона має страшну хворобу.

Здичавіла: