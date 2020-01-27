Lizzo та Аліша Кіз присвятили пісні загиблому Кобі Браянту: емоційні виступи на Греммі-2020
Весь світ ошелешений від новин про раптову загибель легендарного баскетболіста Кобі Браянта та його 13-річної доньки Джіанни. Тому на Греммі-2020, яка пройшла у Каліфорнії в ніч на 27 січня, присвятили пісні спортсмену.
Ведуча церемонії Аліша Кіз вирішила розпочати грандіозне шоу зі згадки про авіакатастрофу, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт. Спортсмена вона назвала культовою людиною у світовому шоу-бізнесі та героєм. Артистка присвятила йому фрагмент пісні So Hard To Say Goodbye to Yesterday, яку виконала акапельно з музикантами з колективу Boyz II Men.
Всі деталі трагедії: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт
"Ми всі відчуваємо неймовірний смуток. Сьогодні вранці Лос-Анджелес, США і весь світ втратили героя. Ми стоїмо з розбитим серцем в будинку, який побудував Кобі Браянт", – зазначила Аліша Кіз.
Дивіться відео виступу Аліши Кіз на Греммі-2020:
Окрім цього, пишнотіла співачка Lizzo також не оминула увагою трагедію. Свій виступ вона присвятила загиблому баскетболісту, розпочавши трек зі слів: "Сьогоднішній вечір для Кобі! Я плачу, бо любила тебе". Емоційна пісня Lizzo розчулила сотні колег артистки, які не стримували свого смутку від втрати.
Вшанував пам'ять спортсмена і співак Lil Nas X. Він символічно поставив крісло зі спортивною формою Кобі Браянта з його 24-им номером в команді "Лос-Анджелес Лейкерс".
Водночас на будівлі Microsoft Theater, де й пройшла церемонія вручення Греммі-2020, можна було побачити зображення легендарного американського баскетболіста. За словами очевидців, упродовж усього вечора фото Кобі Браянта не зникало з великого електронного екрана, а поряд з будівлею символічно поставили вінок в пам'ять про загиблого спортсмена.
Що відомо про смерть Кобі Браянта?
Трагедія сталась у переддень Греммі, 26 січня. Приватний гвинтокрил, який належав 41-річному баскетболісту Кобі Браянту, впав внаслідок авіакатастрофи. Наразі причини з'ясовуються, а у ЗМІ дізнались, що падіння гелікоптера сталось за 25 хвилин після зльоту. Гвинтокрил набрав висоту 500 метрів, коли з ним втратили зв'язок авіадиспетчери.
На час катастрофи на борту перебували 9 осіб, серед яких – сам баскетболіст та його 13-річна донька Джіанна. Всі вони загинули. Світ оговтується від новин про смерть Кобі Браянта, а мережу охопили щемливі дописі у пам'ять про спортсмена.