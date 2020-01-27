24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Lizzo та Аліша Кіз присвятили пісні загиблому Кобі Браянту: емоційні виступи на Греммі-2020

29 Читать новость на русском
Греммі-2020: на церемонії вшанували пам'ять Кобі Браянта / www.grammy.com

Весь світ ошелешений від новин про раптову загибель легендарного баскетболіста Кобі Браянта та його 13-річної доньки Джіанни. Тому на Греммі-2020, яка пройшла у Каліфорнії в ніч на 27 січня, присвятили пісні спортсмену.

Ведуча церемонії Аліша Кіз вирішила розпочати грандіозне шоу зі згадки про авіакатастрофу, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт. Спортсмена вона назвала культовою людиною у світовому шоу-бізнесі та героєм. Артистка присвятила йому фрагмент пісні So Hard To Say Goodbye to Yesterday, яку виконала акапельно з музикантами з колективу Boyz II Men. 

Всі деталі трагедії: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

"Ми всі відчуваємо неймовірний смуток. Сьогодні вранці Лос-Анджелес, США і весь світ втратили героя. Ми стоїмо з розбитим серцем в будинку, який побудував Кобі Браянт", – зазначила Аліша Кіз. 

Дивіться відео виступу Аліши Кіз на Греммі-2020: 

Окрім цього, пишнотіла співачка Lizzo також не оминула увагою трагедію. Свій виступ вона присвятила загиблому баскетболісту, розпочавши трек зі слів: "Сьогоднішній вечір для Кобі! Я плачу, бо любила тебе". Емоційна пісня Lizzo розчулила сотні колег артистки, які не стримували свого смутку від втрати.

Вшанував пам'ять спортсмена і співак Lil Nas X. Він символічно поставив крісло зі спортивною формою Кобі Браянта з його 24-им номером в команді "Лос-Анджелес Лейкерс".

Водночас на будівлі Microsoft Theater, де й пройшла церемонія вручення Греммі-2020, можна було побачити зображення легендарного американського баскетболіста. За словами очевидців, упродовж усього вечора фото Кобі Браянта не зникало з великого електронного екрана, а поряд з будівлею символічно поставили вінок в пам'ять про загиблого спортсмена. 

Що відомо про смерть Кобі Браянта?
Трагедія сталась у переддень Греммі, 26 січня. Приватний гвинтокрил, який належав 41-річному баскетболісту Кобі Браянту, впав внаслідок авіакатастрофи. Наразі причини з'ясовуються, а у ЗМІ дізнались, що падіння гелікоптера сталось за 25 хвилин після зльоту. Гвинтокрил набрав висоту 500 метрів, коли з ним втратили зв'язок авіадиспетчери.

На час катастрофи на борту перебували 9 осіб, серед яких – сам баскетболіст та його 13-річна донька Джіанна. Всі вони загинули. Світ оговтується від новин про смерть Кобі Браянта, а мережу охопили щемливі дописі у пам'ять про спортсмена. 

Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
сьогодні
18141
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини США LifeStyle Греммі Загинув Кобі Браянт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 5056
сьогодні 09:51 Греммі-2020: найяскравіші образи з червоної доріжки
Марина Джура 2502
25 січня 20:34 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 11886
25 січня 13:00 Педагог, фізик чи таки співак: яку освіту здобули українські артисти – тест
Юлія Михайлова 3838
25 січня 10:25 Як змінювався образ Тіни Кароль за час її кар'єри: фото, які вражають
Юлія Михайлова 24420
Новини
Більше новин
Залиште відгук