Lizzo та Аліша Кіз присвятили пісні загиблому Кобі Браянту: емоційні виступи на Греммі-2020

Весь світ ошелешений від новин про раптову загибель легендарного баскетболіста Кобі Браянта та його 13-річної доньки Джіанни. Тому на Греммі-2020, яка пройшла у Каліфорнії в ніч на 27 січня, присвятили пісні спортсмену.

Ведуча церемонії Аліша Кіз вирішила розпочати грандіозне шоу зі згадки про авіакатастрофу, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт. Спортсмена вона назвала культовою людиною у світовому шоу-бізнесі та героєм. Артистка присвятила йому фрагмент пісні So Hard To Say Goodbye to Yesterday, яку виконала акапельно з музикантами з колективу Boyz II Men.

Всі деталі трагедії: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

"Ми всі відчуваємо неймовірний смуток. Сьогодні вранці Лос-Анджелес, США і весь світ втратили героя. Ми стоїмо з розбитим серцем в будинку, який побудував Кобі Браянт", – зазначила Аліша Кіз.

Дивіться відео виступу Аліши Кіз на Греммі-2020:

Окрім цього, пишнотіла співачка Lizzo також не оминула увагою трагедію. Свій виступ вона присвятила загиблому баскетболісту, розпочавши трек зі слів: "Сьогоднішній вечір для Кобі! Я плачу, бо любила тебе". Емоційна пісня Lizzo розчулила сотні колег артистки, які не стримували свого смутку від втрати.

"Tonight is for Kobe." @Lizzo kicks off the #Grammys with a tribute to Kobe Bryant https://t.co/norpH2WJuw pic.twitter.com/iPyBPLmrJ9 — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Вшанував пам'ять спортсмена і співак Lil Nas X. Він символічно поставив крісло зі спортивною формою Кобі Браянта з його 24-им номером в команді "Лос-Анджелес Лейкерс".

While watching the grammy awards 2020 performances, I automatically paused the video seeing this very familiar jersey. Rest in peace Kobe Bryant and Gigi. pic.twitter.com/hSMZhIxEUC — ia (@TristesseThana) January 27, 2020

Водночас на будівлі Microsoft Theater, де й пройшла церемонія вручення Греммі-2020, можна було побачити зображення легендарного американського баскетболіста. За словами очевидців, упродовж усього вечора фото Кобі Браянта не зникало з великого електронного екрана, а поряд з будівлею символічно поставили вінок в пам'ять про загиблого спортсмена.

Screens around the Microsoft Theater, where Grammys will begin in a matter of hours, have all been switched to tributes for Bryant pic.twitter.com/FlqZSQ7HYq — Joe Otterson (@JoeOtterson) January 26, 2020

Що відомо про смерть Кобі Браянта?

Трагедія сталась у переддень Греммі, 26 січня. Приватний гвинтокрил, який належав 41-річному баскетболісту Кобі Браянту, впав внаслідок авіакатастрофи. Наразі причини з'ясовуються, а у ЗМІ дізнались, що падіння гелікоптера сталось за 25 хвилин після зльоту. Гвинтокрил набрав висоту 500 метрів, коли з ним втратили зв'язок авіадиспетчери.



На час катастрофи на борту перебували 9 осіб, серед яких – сам баскетболіст та його 13-річна донька Джіанна. Всі вони загинули. Світ оговтується від новин про смерть Кобі Браянта, а мережу охопили щемливі дописі у пам'ять про спортсмена.