Лондон назвали найкращим містом для подорожей за версією TripAdvisor

Дощове та суворе місто Лондон випередило Париж та Рим з перших місць у рейтингу найкращих "пунктів призначень" для подорожей. Затяті мандрівники визначали свого фаворита в одному з найпопулярніших ресурсів TripAdvisor.

За інформацією даного сервісу, трійка переможців рейтингу найкращих місць для подорожей визначалась завдяки алгоритму, що аналізує мільйони оглядів та рекомендацій на TripAdvisor. Туди входять ресторани і визначні пам'ятки, зібрані за один рік мандрівниками TripAdvisor по всьому світу.

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Відтак Лондон зайняв першу сходинку і став найкращим туристичним напрямком у світі в щорічній премії TripAdvisor's Travellers Choice. Лондон посів друге місце в 2018 році і TripAdvisor заявляє, що його вихід на перше місце може бути пов'язаний з весіллям принца Гаррі і Меган Маркл.

У зв'язку з неминучою появою на світ нової дитини в Лондоні (герцогів Сассекських – LifeStyle 24) столиця Великобританії може продовжувати пожинати плоди ефекту Гаррі і Меган до 2020 року,

– заявила представниця TripAdvisor Хейлі Коулман.



Весілля принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня 2018 року / Getty Images

Друге місце зайняв Рим, а третє – острів Крит. У десятку найкращих також увійшли: Балі, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш і Дубай.



Рим (Італія) і острів Крит (Греція) / Unsplash