Лондонська виставка суконь Dior побила рекорд: екслюзивні фото і відео

У Лондоні закінчилася виставка, яку вважають однією з наймасштабніших у всьому світі – Christian Dior: Designer of Dreams. Виставка на честь легендарного світового дизайнера відкрилася 2 лютого у музеї Вікторії й Альберта в Лондоні та закінчилася 1 вересня. Протягом семи місяців захід відвідали понад 590 тисяч відвідувачів.

Журналісти LifeStyle 24 також стали гостями виставки та підготували фото- і відеоогляд з виставки Christian Dior: Designer of Dreams.

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Легендарний дизайнер Крістіан Діор неодноразово зізнавався, що Великобританія – його найулюбленіша країна після рідної Франції. Так, модельєр був закоханий у британські традиції, кухню, архітектуру. Відтак після паризької виставки було вирішено провести наступну, яка стала найбільшою ретроперспективою у світі, саме в Лондоні, у музеї Вікторії та Альберта.

При вході на виставку відразу можна побачити центральний експонат – світлу сукню із золотою вишивкою, яку одягала принцеса Маргарет у 1951 році на честь свого дня народження.

Архівне фото принцеси Маргарет у 1951 році і знімок з виставки

Сама ж виставка була присвячена більше історії Крістіана Діора і його зв'язку з британською культурою. Christian Dior: Designer of Dreams поділили на глави, в яких можна було побачити покази Dior, які пройшли в найрозкішніших будинках Великобританії, британських знаменитостей в одязі бренду, також деякі експонати присвячені співпраці Діора з іншими виробниками.

Пропонуємо переглянути відео з Christian Dior: Designer of Dreams, щоб відчути атмосферу яка панувала на виставці.

Christian Dior: Designer of Dreams: дивіться відео (гортайте праворуч)

Вартість квитка на виставку, яку присвятили Christian Dior, починалася із 20 фунтів стерлінгів. Що цікаво, журналісти LifeStyle 24 завітали на неї на початку червня, а вже тоді не було жодних квитків у продажу до самого кінця, 1 вересня.

Christian Dior: Designers of Dreams

Протягом семи місяців роботи виставки її загалом відвідало 594 994 гостей. Christian Dior: Designers of Dreams побило рекорд у лондонському музеї Альберта і Вікторії. Останнім рекордсменом була виставка, присвячена дизайнеру Александру МакКвіну Alexander McQueen: Savage Beauty, яку у 2015 році за 4 місяці відвідали 493 043 людини.

Спершу дата закінчення виставки була запланована на 14 липня, але згодом її перенесли на 1 вересня.

Christian Dior: Designers of Dreams

Автор фото і відео: Анастасія Манюхіна