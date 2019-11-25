Лондонська зимова казка: як виглядає різдвяний парк атракціонів – фото

У четвер, 21 листопада, у Лондоні відкрився щорічний різдвяний парк атракціонів – Winter Wonderland (українською "Зимова казка"). Тисячі британців і туристів вже відвідали Гайд-парк, у якому до 5 червня триватимуть розваги.

Winter Wonderland у Лондоні під час різдвяних свят стає найулюбленішим місцем, куди прийнято приходити із сім'ями та друзями, де всі разом весело проводять час. Атракціонів у Гайд-парку достатньо – від екстремальних гірок для дорослих до дитячих ігор.

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Шаленою популярністю користується відкрита ковзанка, яка, до слова, є найбільшою у Великобританії; музей із льодовими фігурами; Bavarian Village – селище для їжі та напоїв з німецькою тематикою, в якому представлені численні заклади і обов'язковою є жива музика; різдвяні ринки та інші. Для дітей є окрема зона, яка називається Santa Land.

Редакція LifeStyle 24 пропонує краще роздивитися, як виглядає щорічна різдвяна атмосфера у Лондоні і переглянути публікації у соціальних мережах користувачів, які відвідали Winter Wonderland.

До слова, якщо ви зацікавилися поїздкою у Великобританію – дивіться інструкцію і поради, як відкрити туристичну візу самостійно.