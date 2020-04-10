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Louis Vuitton закупив для лікарень Франції 261 апарат штучної вентиляції легень

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Louis Vuitton / Фото з відкритих джерел

Модний дім Louis Vuitton передасть французьким лікарням 261 апарат штучної вентиляції легень для лікування хворих на коронавірус.

Багато всесвітньо відомих брендів долучаються до боротьби з пандемією COVID-19. Серед них є й Louis Vuitton. Компанія перепрофілювала 12 фабрик на пошиття медичних захисних масок, а також пожертвувала кошти медичним закладам. Окрім того, закупила апарати ШВЛ, які в нинішніх умовах вкрай необхідні. 

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Про чергову порцію допомоги від бренду повідомляє видання Bloomberg. Французькі будинки моди все більше намагаються перекваліфікувати своє виробництво на товари медичного призначення, які зараз користуються шаленим попитом. Такі дії спричинені тим, що криза, яку спричинив коронавірус, значно знизила попит на модні речі. 

Зазначимо, станом на 9 квітня Франція входить у п'ятірку країн, де кількість інфікованих коронавірусом є найбільшою. Там підтвердили хворобу у 117 749 людей. Загалом у світі зафіксували 1 584 490 випадків зараження COVID-19, з яких 94 705 летальні. Вдалося одужати 348 468 особам. Для збереження життя варто залишатися вдома та не порушувати правил ізоляції.

Карантин
Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини Франції Louis Vuitton
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