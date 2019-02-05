Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни

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Cловник модних термінів
Cловник модних термінів / 24 канал

Мода – це не лише панування певної сфери життя чи культури, для багатьох – це спосіб життя. І не дивно, адже в епоху інфлюенсерів у соціальних мережах, які диктують, що ти одягнеш завтра, бути в тренді – неабияк важливо кожній дівчині. До одягу люди завжди ставляться з особливою увагою. За допомогою вбрання, кожен намагається справити враження на інших.

Кожна професійна сфера володіє притаманною їй термінологією, яку людям, далеким від індустрії, важко зрозуміти. Якщо ви неодноразово зустрічалися з такими словами, як лукбук, прет-а-порте і мультибренд, але не знали, що вони означають – то друга частина нашого матеріалу саме для вас.

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Ми зібрали в алфавітному порядку усі fashion-терміни, якими користуються відомі дизайнери, стилісти, зірки та моделі, для того, щоб модним лексиконом уміли також без проблем володіти і ви. Другу частину fashion-словника – читайте далі. 

Fashion-словник (частина 2)

Лукбук – окремий акцент на одну з речей гардеробу, яка доповнює весь одяг. Іншими словами – це паперові каталоги, де показано що варто носити на думку дизайнера.

Лукбук українського бренду пуховиків Ienki Ienki
Лукбук українського бренду пуховиків Ienki Ienki

Мас-маркет – сегмент одягу на ринку, який розрахований на багаточисельну аудиторію.

Мас-маркет Bershka
Мас-маркет Bershka

Мунбути – зимовий вид взуття, яке ще називають Місячним взуттям. Таку назву воно отримало через свою габаритність, яка нагадує взуття для Місяця (місяцеходи). Створили взуття у 1970-х роках за прикладом взуття астронавтів.

Мунбути Chiara Ferragni Gold
Мунбути Chiara Ferragni Gold

Маст-хев – трендова річ, яка є мегапопулярною у якомусь з сезонів. Маст-хев – це та річ у гардеробі, яка повинна бути у кожного, хто захоплюється модою.

Маст-хев 2019 року - робочий комбінезон
Маст-хев 2019 року – робочий комбінезон

Мультибренд – наявність в однієї компанії декількох самодостатніх брендів. Кожного нового сезону в магазин завозять новий асортимент одягу і регулярно розширюють портфоліо наявних брендів.

мультибренд
Мультибрендовий магазин 

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Мюлі – це один з найдавніших видів взуття. Таку навзу носять тапки з відкритою п'ятою, яку носили ще в Давньому Єгипті, Персії, Тунісі та Марокко.

Мюлі від ZARA
Мюлі від ZARA

Нормкор – стиль одягу, який можна назвати таким, що немає стилю. Основна його ідея – комфорт і простота. До такого одягу належати футболки, джинси та кросівки.

нормкор
Приклад стилю нормкор

Плісе – складки спідниці, які зроблені спеціальним пресом або праскою.

Приклад спідниці плісе
Приклад спідниці плісе

Портупея – сексуальний аксесуар, який увірвався на модні терени минулого сезону. Раніше, його можна було купити хіба що у секс-шопах. Аксесуар виглядає дуже модно, але й водночас зухвало.

портупея
Портупея

Прет-а-порте – одяг з колекцій, який створений для масового виробництва. Колекції класу прет-а-порте слугують основним джерелом доходів модних будинків.

Прет-а-порте Gucci осінь-зима 2018/2019
Прет-а-порте Gucci осінь-зима 2018/2019

Прет-а-порте
Прет-а-порте Gucci осінь-зима 2018/2019

Свінтер-дресін – тенденція носити літній одяг взимку, а зимовий влітку. До прикладу, це можуть бути сандалі з хутром чи верхній одяг без рукавів. 

Свінтер-дресін
Свінтер-дресін

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Світшот – різновит светра з цупкої тканини, який вирізняється з-поміж інших светрів круглим вирізом та відсутністю капюшона й кишень. 

світшот
Світшот

Тотал лук – комплект одягу, який повністю відповідає одному кольору. 

Тотал-лук Маші Єфросиніної
Тотал-лук Маші Єфросиніної

Трендсеттер – лідер думок, зразок для наслідування і законодавець моди, який втілює нові ідеї, популяризує їх і закохує у свої витвори багатьох людей. 

Александр Венг - колишній креативний директор бренду Bаlenсiaga
Александр Венг – колишній креативний директор бренду Bаlenсiaga

Тренд – загальна модна тенденція сезону, яка характеризує впізнаваність, вираженість та масовість. 

Тренд 2019 року – коров'ячий принт
Тренд 2019 року – коров'ячий принт

Тренд 2019 року – квадратний носок у туфлях
Тренд 2019 року – квадратний носок у туфлях

Флеш тату – абсолютно безпечний і не шкідливий новий вид татуювання. Це своєрідні сучасні, тимчасові наклейки, які виглядають, як татуюваня.

флеш-тату
Флеш-тату

Шандальєри – масивні, довгі сережки, оздоблені камінням. Такі сережки уособлюють елегантність та витончений смак у жінки.

Шандальєри
Шандальєри

Шоурум – невеличка студія бренду, яка представляє одяг, взуття та аксесуари. Під час тижнів моди в шоурумах дизайнери демонструють свій одяг.

Шоурум українського бренду BEVZA
Шоурум українського бренду BEVZA

Pre-fall – дизайнерська колекція, яка виходить у червні, демонструючи осінньо-зимовий сезон.

Pre-fall Fendi
Pre-fall Fendi

Resort – міжсезонна, курортна колекція одягу, яка показує модні тенденції наступного сезону. Розпал такого сезону припадає на травень.

Versace Resort 2018
Versace Resort 2018

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Статті LifeStyle Стиль і мода Мода Фотоновини Модні бренди
Джерело: 24 канал
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