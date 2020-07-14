У мережі розгорівся скандал навколо луцької блогерки Катерини Якимчук, яка відома під нікнеймом tattingkate. З'явилася інформація про те, що дівчина займається шахрайством. Користувачі інстаграму активно шукають тих, кого вона вже встигла обдурити, а дехто повідомляє, що написав заяву у кіберполіцію про дії Катерини.

Катерина Якимчук у своєму фотоблозі має 1,7 мільйони підписників. Про неї знають ледь не усі українські користувачі інстаграму. Вона покинула навчання в університеті, завдяки цій соціальній мережі змогла придбати автомобіль Porsche. Дівчина постійно вихваляється тим, що заробляє мільйони, а тепер виник гучний скандал, адже багато фоловерів звинувачують її у шахрайстві.

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Що відомо про Катерину Якимчук?

Блогерка з Луцька часто розігрує на особистій сторінці в інстаграмі айфони та автомобілі. Вона стверджує, що вчить людей заробляти реальні гроші. Любить розповідати про свій успіх, як з маленької кімнатки в гуртожитку переїхала у квартиру в новобудові, а згодом навіть придбала будинок.

У Катерини навіть є власний фан-клуб. Здебільшого, до нього належать школярі та студенти. Вони активно захищають її від хейтерів, Якимчук для багатьох стала справжнім кумиром. Якщо хтось наважиться розповісти незаангажовані враження про її курси, то одразу отримає безліч негативних коментарів на свою адресу.

Що приносить Якимчук мільйони заробітку?

Спершу, Катерина продавала солодощі власного виробництва. Проте згодом, заручившись великою аудиторією фоловерів, вона почала отримувати прибуток від того, що вчить інших заробляти. Причому заробляти мільйони, як стверджує блогерка, можна на розіграшах, які користуються популярністю в інстаграмі.

Як Катерина вчить інших заробляти?

По-перше, користувач соціальної мережі купує у Катерини курси, де вчать організовувати розіграші, набирати спонсорів. Ціна такого навчання: від тисячі гривень – без зворотного зв'язку. Якщо ж учень прагне отримати пояснення тощо, то потрібно купити курс за 2 800 гривень, після чого його додають у чат підтримки. Пізніше він починає свій розіграш. Для успішного старту можна купити у Каті або її партнерів Діми та Ані його рекламу. Організатору розіграшу та спонсорам це забезпечує "прихід", що вимірюється у кількості нових підписників.

Таким чином за один розіграш від своїх учнів Катерина отримує від 4 500 гривень.

Реакція учасників курсів Катерини Якимчук

Не всі учні задоволені її уроками. Є безліч коментарів, у яких йдеться про шахрайство з її боку. Користувачі мережі зазначають, що блогерка подає загальнодоступну інформацію, яка не вартує тих грошей, що потрібно заплатити за курс. Деякі колишні учні заявили, що подали заяву на Якимчук у кіберполіцію. В інстаграмі вже є спецільний профіль, де зібралися ті, кого обдурила Катерина. Вони не збираються опускати руки та боротимуться за справедливість.