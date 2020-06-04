Після церемонії прощання у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ тіло українського композитора Мирослава Скорика привезли у Львів. Тут з ним матимуть змогу попрощатись рідні, друзі та усі прихильники творчості композитора. Церемонія прощання розпочалась о 14:00 і триватиме до 22:00 у соборі Святого Юра.

На церемонії прощання з 81-річним Мирославом Скориком у Львові прийшли студенти викладача, відомі музиканти та артисти, художники та небайдужі прихильники творчості корифея української музики. Про це повідоляють на "Zaxid.net".

До теми У Києві прощаються з композитором Мирославом Скориком

За словами журналістів, у соборі лунають записи найвідоміших творів маестро. Серед тих, хто прийшов попрощатись з маестро, є директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп, у стінах якої Мирослав Скорик неодноразово давав виступи.

Він створив власне єдине, неповторне джерело енергії, музичної ідей, української музики. І ми всі з цього джерела щедро черпали. Я не можу зараз сказати, що це джерело зупинилося, воно є, воно переросло в океан, з якого ми далі будемо черпати. Але ось нема витоку, нема самого майстра,

– поділився думками Володимир Сивохіп.

Варто додати, що впродовж 5-7 червня у пам'ять про славетного композитора Львівська національна опера транслюватиме на своєму ютуб-каналі знакові твори Скорика. Серед них – оперу "Мойсей" та балет "Повернення Баттерфляй". Варто нагадати, що похорон українського митця відбудеться 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові. Чин похорону почнеться об 11:00 у соборі Святого Юра і згодом – на кладовищі. За прощанням і похороном можна буде слідкувати онлайн.

Варто знати Помер Мирослав Скорик: біографія та твори композитора

Що відомо про смерть Мирослава Скорика?Серце українського композитора перестало битись 1 червня. Про це повідомила невістка Мирослава Скорика Соломія у соціальних мережах. Згодом інформацію підтвердила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська і головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка Анатолій Солов'яненко. Мирослав Скорик був одним з найвидатніших композиторів України та був родичем легендарної Соломії Крушельницької. До числа його найвидатніших творів входить композиція "Мелодія", поема "Мойсей" та багато інших. Чоловіка знали за його творчістю по всьому світу, а в Україні митець збирав повні зали відвідувачів.