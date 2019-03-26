Lviv Fashion Week 2019: український бренд одягу VBRANA презентував феєричну колекцію

Вони називають себе брендом щасливих жінок, їхні моделі – красиві та витончені, а одяг – підкреслює впевненість та повагу до себе. Що відомо про бренд та нову колекцію "Метаморфози" – читайте далі.

Дизайнери Світлана Микитюк та Соломія Яцентюк в рамках Lviv Fashion Week презентували оновлений бренд VBRANA та колекцію "Метаморфози". Моделі вперше дефілювали з оновленою назвою, оскільки раніше бренд носив назву Mykytyuk&Yatsentyuk.

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Після більше ніж 10 років спільної роботи дизайнери відчули потребу змін, як результат з'явився оновлений бренд одягу для щасливих жінок VBRANA, а разом з ним – нові виклики, цілі та завдання.

Колекція Autumn/Winter 2019 виконана в класичних нейтральних тонах з додаванням яскравих кольорових акцентів. Базовий колір колекції – Almond Buff. Експерти інституту кольору Pantone запевняють, що саме мигдальні відтінки у новому сезоні ідеально пасуватимуть як для коктейльної сукні, так і для щоденного базового гардеробу.

Основою колекції стали вовна, шерсть альпаки, шовк, котон на сітці, штучна замша, трикотаж. Вироби традиційно декоровані авторською вишивкою, бахромою та мереживом, декоративним кантом, а особливої м'якості колекції додали елементи ручної в'язки з вовняних ниток. Крій лаконічний, об'ємний, складний, присутнє членування форм, силуети об'ємні, прилягаючі та напівприлягаючі.

Дизайнери бренду Світлана Микитюк та Соломія Яцентюк зазначають, що колекція "Метаморфози" для них є дуже особистою та цінною.

Це історія сміху і сліз, піднесень і падінь, неспокою та впевненості, сили та слабкості, це історія, яка формує жінку. Це пошук себе і свого щастя. Це історія, про яку не говорять, але вона помітна в погляді, усмішці, мимовільних рухах, коли жінка ховає пасмо волосся чи поправляє панчохи. Ця історія є і в сукні, яку жінка обирає вдягнути сьогодні… сукні, що підкреслює її впевненість і повагу до себе. Це наша історія, якою ми прагнемо поділитися,

– заявили дизайнери.

Перед початком показу на Арені Львів у рамках Lviv Fashion Week атмосфера гостей була вражаюча. На представлення колекції прибув увесь львівський бомонд.

Початок шоу закохав глядачів з перших секунд. Метаморфози одразу увійшли в дію. На сцену вийшов скрипаль, який додав музиці органічності, а перший вихід моделі прикував погляд майже кожного, хто сидів у залі. Саме гра на скрипці допомогла висловити найпотаємніші емоції і почуття, які хотіли передати дизайнери.

Цікавою особливістю бренду VBRANA стали аксесуари, які запам'яталися своєю оригінальною естетикою. Сережки, навіяні нотками футуризму, обов'язково прикрасять елегантне вбрання для створення цілісного луку. Квітковий мотив прикраси на вухо, безумовно, підкорить серце будь-якої жінки.

Моделі, як справжні професіонали представили колекцію так, щоб вбрання захотілося купити вже і негайно, відповідно, результат не забарився. В кінці показу дизайнерів засипали величезною кількістю квітів, а гості залишилися під неймовірним враженням.