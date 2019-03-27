Lviv Fashion Week вражає! Топ-5 колекцій, які змусять затамувати подих

У Львові прогриміла одна з найбільш очікуваних модних подій – Lviv Fashion Week. Що цікаво, у 2019 році організатори змінили звичну для львів'ян локацію (аеропорт) на футбольний стадіон "Арена Львів" і Львівську національну галерею мистецтв. Кому з дизайнерів вдалося приголомшити цього сезону – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

На подіумі під час львівського тижня моди понад 20 закордонних та українських дизайнерів продемонстрували свої колекції.

Топ-5 ефектних колекцій під час LFW 2019:

BALOSSA

Біла сорочка давно стала предметом базового гардеробу. Бренд Balossa white shirt показав яскраві та нові інтерпретації і трансформації цього атрибуту.

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"Біла сорочка – це найбільш практичний, легкий, сексуальний, ефектний і вільний одяг. Ідеальна частина гардеробу, яка безліч разів перероблялася і поверталася у багатьох концепціях, але ніколи не переставала дивувати. Просто чудова у всіх формах і проявах. У Balossa ми прагнемо винайти, втілити в життя і трохи перекрутити базове поняття білої сорочки, у якій є все – простота, комфорт, оригінальність, елегантність, тренд. Ми намагаємося додати деякі деталі, пограти з формами та об’ємами, втілити ідеї у форму, додати виразності і дати можливість жінкам поекспериментувати з класикою", – вважають дизайнери бренду.

Дивіться відео: фінальний вихід моделей на показі BALOSSA у рамках LFW 2019

Emilio Bonadio

Італієць презентував оригінальну жіночу та чоловічу колекцію вбрання з футуристичними елементами. Цікавими деталями стали пластикові елементи на одягу, авторський принт та сміливі розрізи.

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Oppido

Легкі напівпрозорі текстури у поєднанні з контрастними формами – це про колекцію від Oppido. Як зазначили дизайнери, джерелом натхнення стали навколосвітні і часові подорожі – "драпування давньогрецьких скульптур, блиск ар-нуво, художні роботи Оскара Шлеммера та архітектура Алвара Аалто".

Isagus Extroversions

Негламурний одяг з дивних матеріалів – газет, курячого пір'я, взуття... вражає! Показ колекції франко-швейцарського екобренду Isagus Extroversions перетворився на справжнє шоу, в основі якого – концепція сучасного мистецтва.

Кожна сукня, яку вона представляє, має своє ім'я, розповідь, повідомлення та концепцію: про планету, вкрадене дитинство, торгівлю людьми, етнічні відмінності, традиції предків, а також проблем закону США про зброю чи насильства в цілому,

– повідомляють дизайнери.

KATERYNA KAROL& SYNYAVA

Яскраве поєднання кольорів та асиметрія, які створюють цільний образ, зможе виділити будь-кого з натовпу. У колекції вбрання від Катерини Кароль (KAROL’ by Kateryna Karol) і сумок віл Галини Синявської (Synyava bags) головними акцентами стали речі фіолетового, зеленого, вершково-чорничного відтінків і кольору фуксії.