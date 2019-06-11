Львів побачить фільм Олександра Довженка "Земля" у супроводі гурту "ДахаБраха"

52 Читать новость на русском
Фільм Олександра Довженка "Земля" покажуть у Львові
Фільм Олександра Довженка "Земля" покажуть у Львові / Прес-служба

Культурна подія, на якій покажуть творіння геніального українського режисера та поета під супровід "ДахаБраха", відбудеться перед Днем незалежності України цьогоріч, 22 серпня.

Організатори повідомляють, що подія відбудеться у львівському Центрі Довженка (проспект Червоної Калини, 81) і розпочнеться о 19:00. Відомо, що над реставрацією кінострічки "Земля" у Національному центрі Олександра Довженка працюють ще з 2012 року і вже цього року її побачать львівські прихильники.

Читайте також: "Як все було насправді": Росія зняла свою версію серіалу про Чорнобиль

Фільм "Земля" Олександра Довженка

Центр Довженка
Ціна: 300-750 гривень
Придбати квитки

Фільм
Фільм Олександра Довженка "Земля" покажуть у Львові / Прес-служба

Приємним бонусом до показу фільму 1930 року став музичний супровід українського етно-хаос гурту "ДахаБраха". Учасники колективу зізнаються, що уникнути ідеологічної оцінки у фільмі не вдалось, адже вони переглядали і створювали мотиви до пісні з погляду сучасної людини.

Ми озвучували фільм з точки зору людини ХХІ століття, яка знає, що після 1930 року, коли була закінчена робота над "Землею", були роки комуністичного голодомору 1932-1933, були роки репресій, і ми знаємо про непросту долю самого Довженка в соціалістичній імперії. Водночас ми прагнули передати також і автентичність та наївність тих почуттів і посилань, які ніс нам той час і та епоха, і які несе нам і сьогодні наша Земля,
– пояснив музикант Марко Галаневич.

Втім, музикант не заперечує, що робота Довженка є, безперечно, геніальною та культовою: "Робити музичний супровід для "Землі" Олександра Довженка було для нас великою честю і непростим творчим викликом. Кадр за кадром український шедевр світового кінематографу вражав нас кожного разу, коли ми бралися до праці над цим проектом...".

Фільм
Гурт "ДахаБраха" зробив музичний супровід до фільму "Земля" / Прес-служба

Що відомо про фільм "Земля" Олександра Довженка?Згідно з даними ЮНЕСКО, фільм входить в топ-5 шедеврів світового кінематографу. Радянський художній кінофільм виконаний у чорно-білих кольорах і немає жодних діалогів, тобто, німий. Він став третім в української трилогії Олександра Довженка: ("Звенигора", "Арсенал", "Земля"). У ньому йдеться про життя і побут селян, які працюють на землі та займаються хліборобством.
Після декількох показів у 1930 році його заборонили для перегляду в Україні, офіційною причиною став "натуралізм та замах на звичаї". В Європі кінострічка мала грандіозний успіх, а деякі кінокритики досі вважають "Землю" однією з найкращих кінокартин за всю історію людства.

blog_ava
Зеленський звільнив 15 голів ОДА: список
сьогодні
5566
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Новини Львова
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
сьогодні 11:24 "Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
Юлія Ліпенцева 890
Як запхати слона в ручну поклажу: топ найкращих порад
10 червня 18:25 Як запхати слона в ручну поклажу: топ найкращих порад
492
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
10 червня 17:00 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
135
Дружка на весіллі: традиції та сучасний погляд
10 червня 15:30 Дружка на весіллі: традиції та сучасний погляд
Юлія Девда 790
"Рокетмен": краще за "Богемну рапсодію"
10 червня 14:56 "Рокетмен": краще за "Богемну рапсодію"
Юлія Ліпенцева 973
Новини
Більше новин
Залиште відгук