Львів побачить фільм Олександра Довженка "Земля" у супроводі гурту "ДахаБраха"

Культурна подія, на якій покажуть творіння геніального українського режисера та поета під супровід "ДахаБраха", відбудеться перед Днем незалежності України цьогоріч, 22 серпня.

Організатори повідомляють, що подія відбудеться у львівському Центрі Довженка (проспект Червоної Калини, 81) і розпочнеться о 19:00. Відомо, що над реставрацією кінострічки "Земля" у Національному центрі Олександра Довженка працюють ще з 2012 року і вже цього року її побачать львівські прихильники.

Читайте також: "Як все було насправді": Росія зняла свою версію серіалу про Чорнобиль

Фільм "Земля" Олександра Довженка



Центр Довженка

Ціна: 300-750 гривень

Придбати квитки



Фільм Олександра Довженка "Земля" покажуть у Львові / Прес-служба

Приємним бонусом до показу фільму 1930 року став музичний супровід українського етно-хаос гурту "ДахаБраха". Учасники колективу зізнаються, що уникнути ідеологічної оцінки у фільмі не вдалось, адже вони переглядали і створювали мотиви до пісні з погляду сучасної людини.

Ми озвучували фільм з точки зору людини ХХІ століття, яка знає, що після 1930 року, коли була закінчена робота над "Землею", були роки комуністичного голодомору 1932-1933, були роки репресій, і ми знаємо про непросту долю самого Довженка в соціалістичній імперії. Водночас ми прагнули передати також і автентичність та наївність тих почуттів і посилань, які ніс нам той час і та епоха, і які несе нам і сьогодні наша Земля,

– пояснив музикант Марко Галаневич.

Втім, музикант не заперечує, що робота Довженка є, безперечно, геніальною та культовою: "Робити музичний супровід для "Землі" Олександра Довженка було для нас великою честю і непростим творчим викликом. Кадр за кадром український шедевр світового кінематографу вражав нас кожного разу, коли ми бралися до праці над цим проектом...".



Гурт "ДахаБраха" зробив музичний супровід до фільму "Земля" / Прес-служба

Що відомо про фільм "Земля" Олександра Довженка?Згідно з даними ЮНЕСКО, фільм входить в топ-5 шедеврів світового кінематографу. Радянський художній кінофільм виконаний у чорно-білих кольорах і немає жодних діалогів, тобто, німий. Він став третім в української трилогії Олександра Довженка: ("Звенигора", "Арсенал", "Земля"). У ньому йдеться про життя і побут селян, які працюють на землі та займаються хліборобством.

Після декількох показів у 1930 році його заборонили для перегляду в Україні, офіційною причиною став "натуралізм та замах на звичаї". В Європі кінострічка мала грандіозний успіх, а деякі кінокритики досі вважають "Землю" однією з найкращих кінокартин за всю історію людства.