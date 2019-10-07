Львів стане першим містом, де покажуть головний реліз осені – "Захар Беркут"

Довгоочікуваний історичний екш "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва глядачі побачать в кінотеатрах України 10 жовтня, а у Львові перший показ фільму відбудеться дещо раніше – 7 жовтня.

Допрем’єрний показ кінострічки відбудеться в львівському кінотеатрі Multiplex Spartak, де на гостей чекатиме цікава розповідь про проект та зустріч із його командою. Щодо знімальної групи, то на події будуть присутні режисер Ахтем Сеітаблаєв, а також продюсер фільму Єгор Олесов, автор сценарію Ярослав Войцешек та актори: Олег Волощенко, Андрій Ісаєнко, Аліна Коваленко та Михайло Корженівський.

Читайте також: Океан Ельзи презентував пісню "Перевал" – саундтрек до фільму "Захар Беркут"

Відомо, що українську кінострічку режисер знімав у співпраці з американським колегою Джоном Віном. Виробництвом стрічки зайнялись компанії Kinorob та CinemaDay за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Що цікаво, в рамках допрем’єрного показу також відбудеться відкриється виставка "Світ Захара Беркута" (музейно-культурний комплекс "Львіварня"), де буде представлено 25 унікальних образів для фільму від художниці з костюмів Антоніни Белінської.

Ми неймовірно раді можливості представити публіці не тільки фільм, але й цілу галерею образів, створених для нього. Як на мене, це дуже цікаво – побачити їх у реальному житті, уявити собі, скільки зусиль вимагає робота над екранною картинкою. Адже навіть найменші деталі, ґудзики та стрічечки мають величезне значення,

– розповіла художниця з костюмів Антоніна Белінська.



Постер фільму "Захар Беркут" / Пресслужба

Що відомо про фільм "Захар Беркут"?Події у фільмі відбуваються у 1241 році, коли монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Коли ж військо дійшло до Карпатських гір, воно вирішило зупинитись на перепочинок, в той час як кілька місцевих мисливців на чолі з братами Беркутами потайки пробралися в табір та звільнили полонених. Хан дізнається про це та не тямить себе люті, після чого вирішує негайно вирушити в гори та знайти братів Беркутів. У цьому допомагає місцевий зрадник, який показує йому та війську таємний прохід у горах. Чи зможе невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута протистояти багаточисельному ворогу – дізнаємось 10 жовтня у всіх кінотеатрах України.