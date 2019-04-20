Львів'янка з голосом Квітки Цісик: які пісні привели Оксану Муху до фіналу на "Голосі країни 9"

Вже завтра, 21 квітня, відбудеться грандіозний фінал "Голосу країни 9", на який чекають мільйони шанувальників. Фіналісткою від команди Дана Балана є львів'янка Оксана Муха. Вокалістка зачарувала усіх своїм ніжним тембром, який неймовірно схожий до голосу Квітки Цісик. З якими музичними композиціями Оксана виступала у кожному етапі шоу – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Оксані Мусі випала непроста задача на сліпих прослуховуваннях "Голосу країни 9", адже вона вийшла на сцену останньою учасницею. На той момент деякі судді вже добрали у свої команди додаткових учасників. Однак Дан Балан одразу стверджував, що він чекатиме на незвичайний голос і лише особливій претендентці готовий віддати екстрамісце.

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Оксана Муха розповіла зірковим суддям свою історію. Жінка зізналася, що вона прийшла на проект не лише для того, щоб пройти далі чи згодом перемогти у ньому, а перш за все для того, аби теперішнє покоління не забувало пісні легендарної Квітки Цісик. Львів'янка назвала це своєю місією – нести її композиції в маси.

Так, за неймовірно подібний голос Оксани Мухи до Квітки Цісик боролися Дан Балан і Потап. Обидвоє з них засипали її компліментами і говорили про її особливість, проте внутрішнє почуття дало й зрозуміти, що потрібно обирати молдавського співака і новачка у тренерському кріслі. І Оксана не помилилася. Разом із Даном Баланом жінка дійшла до фіналу проекту і вже в неділю, 21 квітня, боротиметься за бажану статуетку і звання "Голосу країни 9".

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З якими піснями чуттєва Оксана Муха пройшла увесь шлях "Голосу країни 9" дивіться у підбірці LifeStyle24.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Оксани Мухи

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Голос країни 9 сезон 8 випуск: дивитись онлайн – вокальні бої за участю Оксани Мухи

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – вокальні нокаути за участю Оксани Мухи

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – Оксана Муха у чвертьфіналі

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись – чуттєвий виступ Оксани Мухи у півфіналі