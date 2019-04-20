Львів'янка з голосом Квітки Цісик: які пісні привели Оксану Муху до фіналу на "Голосі країни 9"

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Оксана Муха, фіналістка "Голосу країни 9"
Оксана Муха, фіналістка "Голосу країни 9" / Instagram / @oksaanka_mukha

Вже завтра, 21 квітня, відбудеться грандіозний фінал "Голосу країни 9", на який чекають мільйони шанувальників. Фіналісткою від команди Дана Балана є львів'янка Оксана Муха. Вокалістка зачарувала усіх своїм ніжним тембром, який неймовірно схожий до голосу Квітки Цісик. З якими музичними композиціями Оксана виступала у кожному етапі шоу – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Оксані Мусі випала непроста задача на сліпих прослуховуваннях "Голосу країни 9", адже вона вийшла на сцену останньою учасницею. На той момент деякі судді вже добрали у свої команди додаткових учасників. Однак Дан Балан одразу стверджував, що він чекатиме на незвичайний голос і лише особливій претендентці готовий віддати екстрамісце.

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Оксана Муха розповіла зірковим суддям свою історію. Жінка зізналася, що вона прийшла на проект не лише для того, щоб пройти далі чи згодом перемогти у ньому, а перш за все для того, аби теперішнє покоління не забувало пісні легендарної Квітки Цісик. Львів'янка назвала це своєю місією – нести її композиції в маси.

Так, за неймовірно подібний голос Оксани Мухи до Квітки Цісик боролися Дан Балан і Потап. Обидвоє з них засипали її компліментами і говорили про її особливість, проте внутрішнє почуття дало й зрозуміти, що потрібно обирати молдавського співака і новачка у тренерському кріслі. І Оксана не помилилася. Разом із Даном Баланом жінка дійшла до фіналу проекту і вже в неділю, 21 квітня, боротиметься за бажану статуетку і звання "Голосу країни 9".

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З якими піснями чуттєва Оксана Муха пройшла увесь шлях "Голосу країни 9" дивіться у підбірці LifeStyle24.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Оксани Мухи

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Голос країни 9 сезон 8 випуск: дивитись онлайн – вокальні бої за участю Оксани Мухи

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – вокальні нокаути за участю Оксани Мухи

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – Оксана Муха у чвертьфіналі

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись  – чуттєвий виступ Оксани Мухи у півфіналі

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини України Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: LifeStyle 24
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