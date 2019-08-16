Лялька Барбі перетворилася в героїнь фільму "Зоряні Війни": неймовірні фото

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Лялька Барбі перетворилася в героїнь фільму "Зоряні Війни"
Лялька Барбі перетворилася в героїнь фільму "Зоряні Війни" / Twitter/ @Mattel

Знаменита лялька Барбі щороку вдосконалюється і набуває нового вигляду, однак до такого образу культової іграшки її фанатів ніхто не готував. Компанія Mattel спробувала перетворили улюблениць мільйонів у головних героїнь з фільму "Зоряні війни", примірявши для них незвичні образи.

Про співпрацю компанії Mattel і творців картини "Зоряні війни" повідомляє видання Gizmodo. У джерелі зазначається, що лялька Барбі побачить світ в екстраординарному і доволі приголомшливому вигляді.

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З нагоди 60-річчя улюбленої іграшки мільйонів, яке вона святкує у 2019 році, представники компанії вирішили випустити ще одну цікаву колекцію. Вони показали, як виглядала би Барбі, якби вона була однією з героїнь фільму "Зоряні війни".

Знана лялька постане одразу у трьох образах, серед яких принцеса Лея, Дарт Вейдер, а також робот R2-D2. Що цікаво, жодна з цих моделей у новій колекції не отримає свого звичного білявого кольору волосся. Барбі Лею можна буде впізнати по сукні з коміром-човником, Барбі Дарт Вейдер приміряла костюм з латексними вставками і чорний кейп, а Барбі R2-D2 буде виділятися синім волоссям і в костюмі 1960-х років. Згодом ляльки у такому вигляді будуть доступні до купівлі на сайтах та в магазинах.

Фото: Twitter @Mattel

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Теги: LifeStyle Кіно
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