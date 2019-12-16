Ляльковий образ Кеті Перрі родом з 80-х: фото

Американській виконавиці та композиторці до вподоби епатувати яскравими образами. Впродовж останніх місяців вона неодноразово демонструвала свою любов до ретро стилю. Новий сценічний образ не став винятком. На концерті в Дубаї вона постала в блакитному облягаючому костюмі з об'ємним бантом на грудях.

35-річна співачка Кеті Перрі вкотре приголомшує шанувальників своїми екстравагантними вбраннями. Цього разу зірка вирішила підкорити образом barbie girl, який, безсумнівно, дозволив продемонструвати розкішну фігуру зірки.

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Для концерту в одному з найбільших міст Об'єднаних Арабських Еміратів Кеті Перрі обрала total blue. Вона одягнула блакитний костюм, оздоблений камінням, від відмого фешн-стиліста та дизайнера Хізера Піккіоттіно, з яким працює не вперше. Взуття на підборах та рукавички теж відповідали єдиному кольору вбрання.

Над яскравим макіяжем білявки працював її незмінний зірковий візажист Майкл Ентоні. Аби додати ще більшої реалістичності ретро-образу, він використав неоново-блакитні тіні та рожеву помаду.

Я схожа на чорничний мафін,

– прокоментувала виконавиця.

Проте основну увагу публіки привертав навіть не спокусливий костюм, який підкреслив всі принади тіла зірки, а великий лакований бант на грудях Кеті Перрі.

Варто зазначити, що красуня не вперше приголомшує неординарними образами. Нещодавно вона постала лимонному костюмі у великий білий горох від Stine Goya, який поєднала з білими туфлями Pradа на підборах.