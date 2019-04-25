"Любителька абсенту" більше не самотня: дотепні колажі на знамениту картину Пікассо
Художник та аніматор Андрій Сікорський вирішив позбавити "Любителька абсенту" Пабло Пікассо самотності та влаштувати їй пригоду у товаристві інших героїв знаменитих полотен.
Завдяки художнику вона постала у картинах Брейгеля, Далі, Магрітта, Мане, Мікеланджело, Мунка та багатьох інших.
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Свій проект Сікорський назвав Art-Trip ("Подорож мистецтвом"). Стрибаючи з подію в подію, з часу у час Любителька абсенту веселішою не стала, проте змінений бекграунд змінив і сенс її образу. Її доволі похмура та задумлива постать у невідповідних обставинах змушує нас усміхнутись.
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