"Любителька абсенту" більше не самотня: дотепні колажі на знамениту картину Пікассо

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"Любителька абсенту" Пікассо + "Танок" Матісса
"Любителька абсенту" Пікассо + "Танок" Матісса / cameralabs.org

Художник та аніматор Андрій Сікорський вирішив позбавити "Любителька абсенту" Пабло Пікассо самотності та влаштувати їй пригоду у товаристві інших героїв знаменитих полотен.

Завдяки художнику вона постала у картинах Брейгеля, Далі, Магрітта, Мане, Мікеланджело, Мунка та багатьох інших.

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Свій проект Сікорський назвав Art-Trip ("Подорож мистецтвом"). Стрибаючи з подію в подію, з часу у час Любителька абсенту веселішою не стала, проте змінений бекграунд змінив і сенс її образу. Її доволі похмура та задумлива постать у невідповідних обставинах змушує нас усміхнутись.

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
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