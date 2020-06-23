Відомий мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск місяць тому вшосте став батьком. Чоловік часто проводить часом зі своїм сином на дивакувате ім'я X Æ A-XII, а відеоролиики з ним підкорюють мережу.

Знаменита модель Мей Маск, яка є матір'ю Ілона, виклала на своїй сторінці в інстаграмі відео з сином та внуком. 48-річний чоловік ніжно розмовляв з сином та показував йому, хто його батько. "Привіт, малюк Ікс. Це говорить твій тато", – говорить Ілон у відео.

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Сама ж Мей Маск лаконічно підписала пост як "Ілон Маск та Ікс", а прихильники не стримували свого захоплення від ролика, де Ілон постав люблячим батьком. Варто додати, що син Маска помітно підріс з моменту останніх його фотографій. Його коханої та матері хлопчика Grimes у кадрі не було, але раніше вона теж неодноразово публікувала світлини з новонародженим сином та чоловіком.

Що цікаво, раніше жінка розповідала, що не буде надавати хлопчику жодної приналежності до статі, щоб він сам у свідомому віці обрав, ким він хоче бути. Схоже, Ілон з цим погодився, про що свідчить і гендерно нейтральне ім'я малюка – X Æ A-XII (Ікс Еш Ей Твелв Маск).

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Ілон Маск з нещодавно народженим сином X Æ A-XII / Фото з соцмереж