"Люблячий батько з великим серцем": скандальний Полунін зізнався у прихильності до Трампа

"Трамп робить світ безпечнішим", – заявив скандальний український артист балету та прихильник очільника Кемля Сергій Полунін, який днями отримав російське громадянство.

Черговий допис Полунін опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Він дає нам всім захист, – Сергій Полунін оскандалився із заявою про Путіна

Зокрема артист балету висловив слова підтримки щодо боротьби американського лідера Дональда Трампа з деякими ЗМІ.

Моя підтримка президенту Дональду Трампу за те, що він робить цей світ безпечнішим. Моя повага до вас і спасибі за те, що говорите правду про інформаційні канали, які говорять неправду. Вони дійсно такими є і промивають мізки людям. Більшість новин однобокі, і говорять те, що вигідне новому світовому порядку,

– заявив Сергій.

Крім того, Полунін додав, що підтримував кандидатуру Трампа у 2016 році під час виборів президента у США.

"Я можу підтвердити, що новини дають неправдиву інформацію. Їм має бути за це соромно. Я щасливий, що він президент. Я був у Нью-Йорку, коли проходили вибори, я вболівав за нього. Я посилаю йому свою любов і сподіваюся, що він рухатиметься до світла, приймаючи правильні рішення. Він люблячий батько з великим серцем, який може зробити цей світ кращим", – наголосив артист.

Нагадаємо, Сергій Полунін не один раз висловлював свою симпатію РФ. Він заявив, що Росія та Україна завжди були та незабаром знову будуть разом. Через такі скандальні заяви чимало зірок припинили спілкування з Сергієм Полуніним. Серед них – прима українського балету Катерина Кухар.