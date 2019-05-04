"Люблю секс, але нікому не довіряю", – зірка "Дивергенту" Шейлін Вудлі зробила відверте зізнання

Американська актриса Шейлін Вудлі знялася у фотосесії для глянцевого журналу InStyle, якому дала відверте інтерв'ю про своє особисте життя. Червневу обкладинку видання вона прикрасила разом з іншими популярними акторками – Різ Уізерспун, Ніколь Кідман, Лорою Дерн та Зої Кравіц.

Актриса зізналася, що любить секс через емоційний зв'язок, який виникає після. Про це Шейлін розповіла в інтерв'ю виданню InStyle.

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Я нікому не довіряю. Знайомства – це складно. Я люблю секс. Я люблю сильний емоційний зв'язок, який виникає через зв'язок фізичний. А хто не любить! Але зараз мене цікавлять тільки ці несподівані дивовижні зв'язки. Легко говорити про позитивні сторони любові, але любов страшна,

– пояснила вона.



Шейлін Вудлі / InStyle

Крім того, Шейлін Вудлі заговорила про власну самооцінку і те, що раніше вона була менш впевненою у собі.

Чесно кажучи, на даний момент для мене багато чого змінюється. Я недавно почала ходити на терапію, і це сильно змінило моє життя. Кілька місяців тому я була менше впевнена у своїй самооцінці. Але тепер мене більше вона не турбує, хоча я все ще відчуваю, що не довіряю собі повністю. Не можу деколи сказати "ні" для деяких речей. Сподіваюся, що дуже скоро навчуся,

– додала вона.

Шейлін Вудлі / InStyle

Акторка згадала про своє складне дитинство, зокрема те, як важко працювали батьки Шейлін для забезпечення гідного життя для неї та брата.

"Мій батько виріс в убогості. Все його життя було присвячене захисту і служінню своїй родині. Мої батьки працювали не покладаючи рук, щоб дати мені і моєму братові гідне життя. Ми, наприклад, могли дозволити собі їздити в Мексику один раз на рік. Я бачила, як все навколо мене рухалося такими швидкими темпами, особливо коли я була юною актрисою, ходила на прослуховування (мені тоді було всього п'ять років), і мені часто відмовляли. Це зробило мене неймовірно відповідальною, серйозною і готовою до всього" – розповіла Вудлі.



Шейлін Вудлі / InStyle

Хто така Шейлін Вудлі?Американська кіноактриса розпочала свою кар'єру ще у 1999 році, коли їй було 8 років. Свої найвідоміші ролі вона зіграла у таких стрічках як "Таємне життя американського підлітка", "Нащадки", "Дивергент" та "Помилки наших зірок". Нещодавно вона стала однією з головних героїнь відомого серіалу "Велика маленька брехня", у якій була номінована на премію "Золотий глобус".

26-річна актриса є відомою зоозахисницею та відома своїм досить бурхливим особистим життям.