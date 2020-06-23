Українська співачка Наталія Могилевська нещодавно презентувала свій новий кліп або ж мініфільм під назвою "Любов – то велика сила". Тепер же артистка випустила однойменний альбом з треками, яку увійшли в кліп. Відомо, що це оновлені версії її найпопулярніших пісень у творчості.

Під час карантину Наталія Могилевська не сиділа, склавши руки, а повністю занурилась у свою творчість. Вона "переглянула" свої пісні та вирішили їх осучаснити, додавши нотки джазу і lounge edition.

Дивіться відеокліп тут Наталія Могилевська презентувала проникливий фільм про кохання, створений з її старих пісень

"Саме режим самоізоляції на карантині став для мене поштовхом для переосмислення Себе і своєї Творчості. 24 години я займалася тим, що люблю найбільше, – я займалася творчістю! Такою мене не бачили ще ніколи", – поділилася Могилевська.



Наталія Могилевська випустила альбом "Любов – то велика сила" / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Вона зізналась, що невимовно рада щодо її кліпу "Любов – то велика сила", який радо сприйняли її фанати в ютубі. Тому вона сміливо презентувала публіці пісні у повних версіях своїм слухачам. 6 оновлених пісень – "Місяць по небу ходити", "В Києві осінь", "Покохала", "Відправила меседж", "Відірватісь від землі" – вже можна прослухати на музичних сервісах та увімкнути їх для романтичних вечорів.

Я не знаю, які у вас романтичні фантазії, але мої мрії про побачення завжди в стилі джаз. І якщо я уявляю собі вечерю при свічках, я хочу, щоб мій чоловік запросив мене під м'яку, ніжну боссанова з прохолодними дудками в жаркій пустелі. Саме цією красою і ніжністю просочений альбом, який я дарую до літа всім українцям для романтичних побачень,

– поділилась Наталія Могилевська.