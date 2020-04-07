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"Любов під час корони": у Чехії знімуть комедійний серіал про життя в умовах коронавірусу

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У Чехії знімуть комедійний серіал про коронавірус / Фото з відкритих джерел

У період світового спалаху коронавірусу на критичну ситуацію реагують представники різних галузей. Так, кіноіндустрія Чехії вирішила зняти комедійний серіал "Любов під час корони" про життя в столиці в умовах пандемії. Старт зйомок планують вже 14 квітня.

Як повідомляє видання dpa, суспільно-правове телебачення Чехії взялося боротися зі спалахом коронавірусу завдяки гумору. Представники кіноіндустрії вирішили зафільмувати сучасні події у комедійному серіалі "Любов під час корони". 

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Творці картини планують розпочати зйомки вже 14 квітня, а перший епізод з'явиться на екранах 27 квітня. Зважаючи на умови карантинного режиму, кінематографісти планують скеровувати камери дистанційно та обмежити акторський склад кількома персонажами: хлопчиком, батьки якого залишилися за кордоном через пандемію, самотнім пенсіонером, який вимушений дбати про себе, та парою закоханих. 

Нині готовий сценарій лише для першої серії, тому творці "Любов під час корони" закликають суспільство ділитися власними кумедними історіями в самоізоляції, найкращі з яких вони невдовзі зможуть екранізувати. 

Варто зазначити, що у Чехії оголосили про пом'якшення карантину: розширили список магазинів, які можуть працювати, а також дозволили займатися безконтактними видами спорту. Станом на 7 квітня у Чехії зафіксовано 4 822 випадки зараження коронавірусом, 78 людей померли, 121 особі вдалося одужати.


МЗС не рекомендує відвідувати ці країни на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 Канал

Автор: Марина Джура
Теги: Чехія Коронавірус COVID-19 LifeStyle Кіно
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