Любов під Крутами: Христина Соловій презентувала зворушливий кліп на пісню "Стежечка"

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Христина Соловій
Христина Соловій / Вікторія Квітка

Українська співачка Христина Соловій, яка стала півфіналісткою вокального шоу "Голос країни-2013", зачарувала новим ліричним синглом під назвою "Стежечка". Пісня стала офіційним саундтреком до історичного фільму "Крути 1918", прем'єра якого відбудеться 7 лютого.

Нову пісню "Стежечка" Христина Соловій вирішила представити 22 січня, в День соборності України. Автором тексту став український письменник Іван Франко, який у 1986 році випустив вірш "Отсе тая стежечка" у збірнику "Зів'яле листя". Проникливі слова поезії адаптувала Христина Соловій та віднесла композицію у свій авторський альбом "Любий друг". 

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Режисером нового відеокліпу та, відповідно, і фільму став Олексій Шапарєв, який спільно з іншими учасниками знімальної команди створив 4-хвилинну історію про любовний трикутник в час боїв під Крутами 1918 року. 

Коли ми думали над музичною концепцією стрічки, зрозуміли, що в чоловічій історії нам вкрай необхідний жіночий голос, який би посилив драматургію. І перша, хто спав на думку – це Христина Соловій, душа сучасної української пісні. Ми, творці фільму, радіємо, що в нас вийшла така плідна співпраця,
– поділився продюсер фільму "Крути 1918" Андрій Корнієнко.

Дивіться новий відеокліп Христини Соловій "Стежечка":

Лише за п'ять годин після публікації відеоролику "Стежечка" на офіційному YouTube-каналі Христини Соловій його переглянули більше 17 тисяч разів. Прем'єра фільму "Крути 1918" відбудеться 7 лютого 2019 року. Нова історична стрічка присвячена 100-річчю бою під Крутами взимку 1918 року.

Що відомо про бій під Крутами?Сумнозвісний бій біля села Крути в Ніжинському районі Чернігівської області відбувся наприкінці січня 1918 року. Бій відбувався близько 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та чотирьма сотнями київських курсантів і козаків "Вільного козацтва". Бій під Крутами став важливою ланкою перебігу подій Української революції, адже здебільшого українське студентство змогло затримати ворога за 130 кіломатерів від Києва. Саме в цей час українська делегація укладала Берестейський мирний договір, що врятував українську державність.

Теги: LifeStyle Історія Музика
Джерело: 24 канал
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