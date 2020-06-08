Цей тиждень для кожного знаку Зодіаку буде неочікувано приємний для закоханих. Тому перегляньте любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку, щоб знати, яких сюрпризів чекати у любовній сфері.

Журналісти 24 каналу підготували для вас інформацію про кохання та стосунки всіх знаків Зодіаку, які складуться на цьому з 8 по 14 червня 2020 року.

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Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Овна

Цього тижня стосунки Овна з другою половинкою складуться позитивно, астрологи радять вам бути приємнішими та відкритішими до свого партнера. Покажіть їм свою любов і свої почуття до них. Зокрема, можна організувати якийсь відпочинок на вихідні чи просто влаштувати особливе побачення.

Проте в деяких парах можуть виникнути проблеми через суперечливість бажань чи брак довіри в парі. Таким Овнам експерти радять знайти трохи часу для себе і своїх думок. Коли вийде розібратися з внутрішніми проблемами, можна очікувати на романтику.

Натомість самотнім Овнам варто не сидіти вдома та насолоджуватися свободою. Але не бійтеся знайомитися з іншими – якщо ви будете на цьому тижні товариські, то матимете більше шансів зустріти свою другу половинку.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Тельця

Тельцям цього тижня потрібно обрати більш розуміюче, комунікативне ставлення до другої половинки у стосунках. Проте не тримайте все в собі та висловлюйте думки, це допоможе провести змістовну дискусію з партнером, яка принесе вагомі результати. Якщо ви подолаєте всі труднощі у парі, то це зміцнить ваше кохання.

Якщо ж Тельці самотні, то цього тижня вам потрібно мати більше розуміння та не боятися ризикувати. Важливо також міркувати прагматично, щоб не втратити стабільності в особистому житті. Але якщо хочете змінити своє життя, то спочатку змініть власні погляди.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Близнюків

На цьому тижні Близнюкам в любовній сфері варто очікувати позитивних змін, якщо ви будете більш відкритими та прихильними до свого партнера. У вас буде шанс провести трохи романтичного часу з коханою людиною. Вихідні будуть гарячими та дуже цікавими, а завдяки підтримці партнера ваше життя стане простіше і щасливіше.

Навіть якщо Близнюки зараз самотні, ви можете познайомитися на вихідних з цікавою людиною, тож не відхиляйте пропозиції друзів розважитися та відпочити.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Рака

У період з 8 по 14 червня стосунки Раків будуть викликати занепокоєння. Зокрема, знову у вашому житті може з'явитися минуле, а це створить напругу та можливі сварки з нинішнім партнером. Тому дійте усвідомлено та зберігайте свою гідність. Не дозвольте колишнім зв'язкам зруйнувати ваші стосунки.

У одиноких Раків цього тижня очікується значне пожвавлення в особистому житті: хтось нарешті знайде другу половинку чи отримає знайомство з цікавою людиною.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Лева

Цього тижня любовне життя Лева переживатиме непрості рішення. Проте все у ваших руках, адже вам доведеться обирати: рухатись далі, залишаючи минуле в минулому, чи таки не поспішати з новими стосунками. Якщо ви оберете перше, то майбутнє обіцяє багато цікавого.

Проте також вас може здивувати поведінка коханої людини, бо партнер може піти на відкритий конфлікт. Астрологи радять тримати себе в руках і не піддаватися на емоційні маніпуляції. У цьому допоможе відверта розмова.

Самотнім Левам варто не відхиляти пропозиції другої статі на побачення чи прогулянку, можливо це принесе щось цікаве у ваше життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Діви

Для Діви це буде дуже хороший тиждень, якщо ви уникатимете перебільшень та будете помічати речі з реалістичної точки зору. Спілкування та ставлення другої половинки створять теплу і душевну атмосферу у ваших стосунках.

Щоб уникнути складнощів та непорозуміння з партнером, астрологи радять не чинити опір змінам, навіть незважаючи на негативний сценарій.

Самотнім Дівам, які хочуть знайти кохання, варто проявити позитив та йти до своєї мети. Тож, запросіть на побачення людину, яка вам подобається вже давно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Терезів

У період з 8 по 14 червня Терезам варто бути стриманішими і не допускати роздратування у стосунках, бо це може спричинити конфлікт у парі. Якщо ви хочете щоб все налагодилося, то астрологи радять організувати незабутні вихідні з партнером, що дасть відпочити від метушні повсякденного життя. Якщо захочеться оточити кохану людину турботою, краще ненав'язливо допомогти йому/їй втілити мрію в життя.

Самотнім Терезам зараз не варто кидатися на пошуки нового кохання, краще цього тижня відпочиньте з друзями та насолодіться своєю свободою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони схильні до сварок і напруження у стосунках з партнером. Якщо цьому немає реальної причини, то спробуйте стримати свої емоції та уникнути суперечок. Знайдіть більше приємних справ разом з коханою людиною, особливо наприкінці тижня, це допоможе розслабитися та проявити щирі почуття один до одного. Можливо, пора влаштувати коротку відпустку?

Якщо Скорпіони знаходяться в пошуках любові, то в їх полі зору з'являться цікаві кандидатури. Зірки будуть цього тижня підкидати вам різні варіанти інтриг і позапланових знайомств. Погоджуватися на них або відкидати подібні думки – вирішувати лише Скорпіонам.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Стрільця

Стрільцям цього тижня варто обговорити хід своїх відносин з партнером. Заплануйте кілька подій разом, це може вивести ваші відносини на новий рівень. І не бійтеся висловлювати свої занепокоєння щодо деяких ситуацій, адже зараз саме час вирішити їх раз і назавжди. В іншому випадку можна власними руками зруйнувати своє щастя. Вихідні дозволять добре відпочити разом та отримати позитивні емоції.

Одиноким Стрільцям варто знайти другу половинку та припинити спілкуватися з колишнім партнером. Адже це ні до чого не призведе, тому краще починайте будувати плани на майбутнє без минулого.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Козерога

Астрологи запевняють, що цього тижня Козероги матимуть удачу та позитивні зміни в особистому житті. Наступні кілька днів ви будете насолоджуватися чудовими та незабутніми моментами зі своїм партнером, і це буде фантастично.

Окрім того, у своїх стосунках Козерогам буде корисно послабити ініціативу, стримати амбіції і погодитися на компроміс з партнером.

Натомість самотні Козероги будуть занадто довірливі по відношенню до протилежної статі. Навряд чи ситуація складеться для них неприємним чином тому добре обдумуйте свої рішення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року Водолія

Водоліям цього тижня варто відновити контроль над своїм любовним життям. Адже зараз ви намагаєтеся контролювати ваші потреби та емоції, але це ускладнює ваші стосунки з партнером. Тож, в ці дні спробуйте нарешті висловивши свої справжні почуття чи навіть сумніви. В такому випадку цей тиждень буде дуже вдалим в плані романтичних відносин.

Також астрологи радять придивитися до інтересів і бажань партнера, адже, можливо, кохана людина давно чекає зустрічного кроку, допомоги або підтримки. Турбота про почуття другої половинки обов'язково допоможе стати вам ближче один до одного.

Самотнім Водоліям не варто покладати рук у пошуках другої половинки. Ще трохи і ви знайдете своє щастя, поки можете більше самореалізовуватися.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 року для Риб

У період з 25 по 31 травня Риби в любовному житті – на правильному шляху, тож продовжуйте рухатися за своїм планом. А відверта розмова може наблизити вас до партнера, тому не залишайтеся байдужими, якщо друга половинка бере на себе ініціативу поспілкуватися Це також хороший час для встановлення спільних цілей для вашого шляху. Спекотні вихідні закінчать тиждень ідеально – ви весело проведете час з партнером.

У самотніх Риб не очікується кардинальних змін, якщо вони не захопляться ідеєю змінити своє особисте життя. Але астрологи впевнені: Риб і без цього чекає низка приємних подій і радісних новин. Головне – не маніпулювати почуттями до людини, яка вам сподобалася.