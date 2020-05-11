Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Читайте детальніше про кохання та стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 11 – 17 травня 2020 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Овна

Упродовж тижня у Овнів будуть виникати провокаційні ситуації, тому астрологи радять відмовитися від фантазій і зняти, нарешті, рожеві окуляри. Зараз небезпечно піддаватися мріями та ілюзіями: це може збити з пантелику і штовхнути на криву доріжку. Важливо пам'ятати, що любов – це не тільки прогулянки під місяцем, а й щоденна робота над відносинами.

Самотнім Овнам кінець тижня створить умови для таємниці чи інтриги. Початок їй може покласти випадкова зустріч або лист з минулого. Можливо, вам нагадає про себе шкільна любов, колишній партнер або забутий роман.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Тельця

Багато Тельців цього тижня будуть захоплені самореалізацією, кар'єрою і роботою. На жаль, в такому жорсткому графіку може не вистачити часу на особисте життя. Вас можуть бентежити відсутність гармонії і синхронності в думках і почуттях другої половинки, але не дайте цьому зруйнувати ваші стосунки.

Вільним Тельцям хвилюватися нема про що: вони ще встигнуть зустріти свою любов. Натомість відносини сімейних представників Знака можуть опинитися під загрозою. Зірки радять не забувати про інтереси партнера: порадуйте кохану людину, надайте йому підтримку. Чуйність і уважність допоможуть утримати гармонію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Близнюків

Близнюкам любовний гороскоп на тиждень пророкує гармонію і щастя в стосунках з протилежною статтю. В середині тижня можливі розбіжності з партнером з побутових питань. Тому не варто гостро реагувати на критику на свою адресу і претензії партнера, краще просто прислухатися до його думки і зробіть висновки.

Самотніх Близнюків чекає удача в любові: багаторазово посилиться вміння домагатися свого, яким обов'язково варто скористатися. Натомість особисте життя сімейних Близнюків стане бурхливим. Можуть повернутися підозри, спокуси, інтриги, ревнощі. А масла у вогонь можуть додати плітки.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Рака

На цьому тижні особисте життя Раків буде схожа на терези: на одній чаші яких будуть лежати їхнє життя, на інший – відносини з партнером. На жаль, поєднати романтику і вирішення виниклих проблем буде складно, а тому доведеться вибирати. І швидше за все, Ракам варто попрацювати над відносинами. І тоді все стане на свої місця після докладених зусиль.

А у закоханих Раков на цьому тижні з'явиться поле для дій. Не варто розраховувати на прямоту і ясність в спілкуванні: обстановка буде підштовхувати до маніпуляцій та хитромудрих маневрів. З вами навряд чи будуть чесними, не виключені і інтриги за вашою спиною.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Лева

На цьому тижні зірки дадуть Левам непогані шанси вивести відносини на новий рівень. Для цього не доведеться лізти зі шкіри, досить буде просто додати в стосунки трохи пристрасті, ніжності і спільних занять. Приділіть більше уваги питанню спільного проведення часу і пошукати зі своїм партнером загальні інтереси. Нехай це буде якесь хобі, фільми або книги, які подобаються обом.

Самотніми Левами може опанувати натхнення, але не варто ризикувати і йти до мети напролом, важливо діяти в рамках здорового глузду. До того ж, на цьому тижні вам краще не будувати планів на майбутнє. Зірки радять вам жити моментом і уважно спостерігати за подіями.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Діви

Цього тижня Дівам зірки радять контролювати емоції, вчинки і слова. Багато безневинних дрібниці на цьому тижні можуть сильно образити кохану людину, підірвати його віру в себе і вашу любов. Бажано проявити м'якість і мудрість в спілкуванні, не концентруючи уваги на негативі.

Одиноких Дів чекають нові зустрічі та цікаві знайомства. Але не варто робити остаточний вибір на користь одного з шанувальників. Навпаки, чим більше спілкування з різними людьми, тим вище ймовірність вибрати найкраще.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Терезів

В особистому житті Терезів цього тижня може статися чимало приємних подій. І незважаючи на те, що вони навряд чи будуть носити масштабний характер, їх вплив допоможе зміцнити зв'язок з коханою людиною на тривалий час. Астрологи рекомендують провести більше вільного часу з партнером. Якщо Терези до цього прислухаються, то відновлять сили і енергію. Наступний тиждень – відмінний час, щоб розібратися з проблемами і труднощами, як своїми, так і партнера.

На цьому тижні закоханим Терезам стане простіше тримати зв'язок з об'єктом своїх симпатій і знаходити потрібні слова для вираження своїх почуттів. Спілкування буде єдиною, але міцною ниточкою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Скорпіона

Для Скорпіонів цього тижня не буде нічого неможливого. Астрологи пропонують визначитися з тим, що зараз найбільш актуально, і зробити крок на зустріч до бажаного. Можна стати ближче з партнером, вирішити сімейні перипетії, познайомитися з цікавою людиною або організувати незвичайне побачення. Головне – прислухатися до голосу свого серця.

Натомість у самотніх Скорпіонів їхній старий прийом спокушання дасть слабкий ефект. Проте замість гармонії почуттів можливі маніпуляції можуть влучили у вразливі точки. Тож, краще уникати сумнівних зв'язків і випадкових пригод.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Стрільця

На наступний тиждень травня Стрільців чекає приємна ситуація в особистому житті. Всі сварки і непорозуміння зійдуть нанівець, в парі налагодиться взаєморозуміння. Саме час присвятити вільний час сімейного відпочинку, спілкування з партнером, подумати про майбутнє і подальший розвиток відносин.

У самотніх представників Знака може спалахнути яскравий роман. Їм астрологи радять не турбуватися через дрібниці, а просто віддатися течії подій і отримувати приємні емоції. Проте також можлива ностальгія та навіть зустріч з колишнім партнером.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Козерога

В особистому житті Козерогів назріли серйозні зміни і зараз важливо не забувати, що все робиться на краще. А зірки закликають Козерогів відпочити від рутини і зовнішніх проблем, усамітнившись з партнером в приємній обстановці. Влаштуйте романтичних вечір чи прогуляйтеся в парку (це вже можна зробити на карантині) і скажіть коханій людині, як сильно його/її любите.

Самотні Козероги повинні все взяти в сої руки та наважитися запросити людину, яка давно подобається, на побачення. Цього тижня удача на вашому боці, тож не втратьте цей шанс.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Водолія

Цього тижня всі думки Водоліїв буду зайняті романтичними планами, і це дуже добре: небесний покровитель веде їх найкоротшим шляхом до успіху. Любовний гороскоп обіцяє багато позитивних подій, а в декого відносини вийдуть на новий етап. Однак, в цій низці днів і грандіозних звершень непогано було б знайти час на душевні розмови і обмін думками: крім своїх бажань і почуттів, важливо знати, що думає і відчуває близька людина.

А закоханим Водоліям на цьому тижні не варто сумніватися в чужих почуттях, важливіше розібратися в своїх. Намагайтеся не йти проти своїх принципів і цінностей.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 року для Риб

Риб, які перебувають у шлюбі або у відносинах, чекає багато подій, як приємних, так і не дуже. Зірки радять підготуватися, бо вас чекають круті віражі і повороти на 180 градусів. Цілком можливо, що деякі обставини особистого життя виб'ють ґрунт з-під ваших ніг. У таких ситуаціях важливо не втрачати голову і протидіяти новим викликам разом з коханою людиною.

Одиноким Рибам на цьому тижні пощастить на нові знайомства. Тому робіть все, що в вашх силах, аби завоювати серце другої половинки. Можливо, це ваша доля.